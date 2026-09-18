Старт продаж iPhone 18 Pro: очереди и дефицит

·35·Технологии
Старт продаж iPhone 18 Pro: очереди и дефицит

Для поклонников Apple по всему миру настал долгожданный день: компания начала официальные продажи новых смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в первой волне стран. По традиции, запуск нового поколения устройств сопровождается огромными очередями и высоким спросом. Как сообщает иксбт.ком, покупатели начали собираться перед прилавками Apple Сторе с раннего утра. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Порядок и ограничения у магазинов

Чтобы упорядочить процесс продаж, сотрудники Apple установили специальные ограждения и направляли потоки покупателей. Однако сегодня условия покупки смартфона в магазине строго регламентированы. Согласно им, устройство могут получить только те пользователи, которые оформили предварительный заказ и бронь; посетителям без бронирования услуги не предоставляются.

Специалисты отмечают, что такой резкий интерес к новым флагманам привел к быстрому исчерпанию запасов. В частности, в магазинах Apple в Чжэнчжоу, одном из крупнейших производственных центров Китая, все модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max были полностью раскуплены уже в первые часы.

Онлайн-заказы и сроки доставки

Если покупатели не могут найти устройство в магазине, они вынуждены оформлять заказ через интернет-магазин. Однако пользователи, оформляющие заказ на официальном сайте, сталкиваются со сроками доставки в октябре, что свидетельствует о том, что спрос значительно превышает предложение.

В то же время появились сообщения о том, что еще до начала официальных продаж новые флагманы появились на некоторых «серых» рынках. Например, на российском рынке, в частности в популярных торговых точках, модели iPhone 18 Pro Max были выставлены на продажу еще до официального старта, а их цена достигала 900 000 рублей.

Также не стоит забывать, что пользователи в России сталкиваются с рядом ограничений при использовании новых смартфонов iPhone 18 Pro. По данным иксбт.ком, стало известно, что владельцы устройств в этой стране не смогут воспользоваться как минимум 18 функциями и сервисами, что создает дополнительные неудобства для местных покупателей.

AppleiPhone 18 ProТехнологииСмартфоныНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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