Каролина Ольгин обратилась с особым посланием к Лионелью Месси
Ушедшая в отставку президент клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе Испании, Каролина Ольгин обратилась с важной просьбой к новому владельцу команды Лионелью Месси. Как сообщает Goal.com, колумбийский функционер официально подтвердила свой уход с поста, передав управление клубом самому известному футболисту мира, и попросила легендарного аргентинскую звезду беречь 105-летнюю историю команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Работа Каролины Ольгин на стадионе «Эстадио Мунисипаль Нуэво Пепико Амат» подошла к концу. После покупки акций у Паскуаля Переса в октябре 2025 года она внесла большой вклад в возвращение мужской команды в Ла Лигу. Кроме того, под её руководством развивались женская команда и клубная академия.
Историческая преемственность и новые надеждыВ официальном прощальном заявлении, опубликованном клубом, Ольгин подчеркнула, что гордится передачей управления Лионелью Месси. «Передача браздов правления клубом ему — источник огромной гордости для меня, и я спокойна, оставляя его в самых надежных руках», — сказала она.
В то же время бывший президент направила новому владельцу свою особую просьбу: «Берегите его, уважайте то, что он значит для людей, и, самое главное, принесите в город Эльда большие мечты». Она также призвала болельщиков тепло встретить новое руководство с первого же дня.
Трудные решения и перспективы будущегоПрезидентство Ольгин было наполнено сложными и спорными операционными шагами, направленными на обеспечение финансовой стабильности клуба. Вспоминая прошедший период, она признала, что принимала трудные, сложные и зачастую непопулярные решения.
Однако, передав управление живой легенде мирового футбола, она выразила твердую уверенность в том, что будущее будет исключительным. По её мнению, после трудностей прошлого команду ждет еще более яркая эпоха.
Задачи на полеС началом новой главы под руководством нового владельца «Эльденсе» теперь должен сосредоточить свое внимание непосредственно на результатах на поле. После пяти туров Сегунды команда занимает 16-е место, набрав всего пять очков.
Впереди команду ждет важная встреча на своем поле против «Эйбара» в выходные. Победа в этом домашнем матче жизненно важна для команды, чтобы оторваться от опасной зоны и исправить ситуацию.
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