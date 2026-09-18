Каролина Ольгин обратилась с особым посланием к Лионелью Месси

Ушедшая в отставку президент клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе Испании, Каролина Ольгин обратилась с важной просьбой к новому владельцу команды Лионелью Месси. Как сообщает Goal.com, колумбийский функционер официально подтвердила свой уход с поста, передав управление клубом самому известному футболисту мира, и попросила легендарного аргентинскую звезду беречь 105-летнюю историю команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Работа Каролины Ольгин на стадионе «Эстадио Мунисипаль Нуэво Пепико Амат» подошла к концу. После покупки акций у Паскуаля Переса в октябре 2025 года она внесла большой вклад в возвращение мужской команды в Ла Лигу. Кроме того, под её руководством развивались женская команда и клубная академия.

Историческая преемственность и новые надежды

В официальном прощальном заявлении, опубликованном клубом, Ольгин подчеркнула, что гордится передачей управления Лионелью Месси. «Передача браздов правления клубом ему — источник огромной гордости для меня, и я спокойна, оставляя его в самых надежных руках», — сказала она.

В то же время бывший президент направила новому владельцу свою особую просьбу: «Берегите его, уважайте то, что он значит для людей, и, самое главное, принесите в город Эльда большие мечты». Она также призвала болельщиков тепло встретить новое руководство с первого же дня.

Трудные решения и перспективы будущего

Президентство Ольгин было наполнено сложными и спорными операционными шагами, направленными на обеспечение финансовой стабильности клуба. Вспоминая прошедший период, она признала, что принимала трудные, сложные и зачастую непопулярные решения.

Однако, передав управление живой легенде мирового футбола, она выразила твердую уверенность в том, что будущее будет исключительным. По её мнению, после трудностей прошлого команду ждет еще более яркая эпоха.

Задачи на поле

С началом новой главы под руководством нового владельца «Эльденсе» теперь должен сосредоточить свое внимание непосредственно на результатах на поле. После пяти туров Сегунды команда занимает 16-е место, набрав всего пять очков.

Впереди команду ждет важная встреча на своем поле против «Эйбара» в выходные. Победа в этом домашнем матче жизненно важна для команды, чтобы оторваться от опасной зоны и исправить ситуацию.