iPhone 18 Pro Max оказался холоднее Андроид-флагманов в тестах

Стало известно, что флагманские смартфоны Apple следующего поколения успешно решили одну из старейших проблем мобильного рынка. Согласно данным иксбт.ком, новое устройство привлекает внимание не только высокой скоростью зарядки, но и тем, что при интенсивных нагрузках оно работает значительно холоднее своих конкурентов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Известно, что из-за перегрева мощных процессоров современных смартфонов их производительность зачастую временно снижается. Это особенно заметно при запуске игр и тяжелых приложений. Похоже, инженеры Apple сделали серьезный шаг в этом направлении, полностью переработав систему теплоотвода устройства.

Тесты Гикерван и анализ цифр

Известный блогер Гикерван на своем ЁуТубе-канале провел сравнительное тестирование iPhone 18 Pro Max с предыдущим поколением iPhone 17 Pro, а также с рядом ведущих Андроид-флагманов. Результаты показали, что новая система охлаждения оказалась даже эффективнее, чем ожидалось.

В процессе тестирования было установлено, что процессор iPhone 18 Pro Max потребляет до 5,9 Вт энергии. Для сравнения, предыдущая модель iPhone 17 Pro Max потребляла 5,4 Вт. Несмотря на это, новый флагман работал холоднее предшественника — его температура составила 44,3 градуса, тогда как у прошлогодней модели этот показатель достигал 45,2 градуса.

Сравнение с Андроид-флагманами

В рамках испытаний результаты флагмана Apple также сравнили с современными Андроид-устройствами. В частности, модель OnePlus 15 при потреблении 6,1 Вт нагрелась до 47,2 градуса.

Особенно примечательно сравнение с iQOO 15 Ultra. Этот Андроид-флагман потреблял те же 5,9 Вт, что и устройство Apple, однако его корпус нагрелся до 47,2 градуса. Это доказывает, что смартфон Apple поддерживает значительно более низкую температуру при одинаковом энергопотреблении.

В целом, технологический анализ показывает, что показатели iPhone 18 Pro Max находятся на уровне или даже превосходят результаты новейших Андроид-флагманов на базе Snapdragon 8 Элите Ген 5. Это позволяет компании поддерживать стабильную производительность смартфона.