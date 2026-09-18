Huawei лидирует на рынке смартфонов Китая

·3·Технологии
Huawei лидирует на рынке смартфонов Китая

На рынке смартфонов Китая наблюдаются резкие изменения: компания Huawei значительно укрепила свои позиции, почти вдвое опередив конкурентов. Согласно данным издания КНМО, несмотря на то, что в начале сентября текущего года общие продажи устройств в стране снизились почти на десять процентов, данный бренд продолжает доминировать на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно аналитическим данным, в период с 7 по 13 сентября Huawei стала абсолютным лидером на китайском рынке с долей 27%. Второе место заняла Xiaomi с показателем 14,2%, а компании Vivo и Oppo разделили третье место, показав результат по 14% каждая. Доля бренда Honor составила 13,2%.

Новые силы на рынке и влияние презентаций

Этот успех не случаен и напрямую связан с последними крупными презентациями компании. В частности, Huawei представила широкой публике Мате КсТ 2 — второй в мире смартфон с тройным сложением. Это вызвало высокий интерес потребителей и положительно повлияло на объем продаж.

Также в этот период компания представила операционную систему HarmonyOS 7 и новую процессорную платформу Кирин 9050 Pro. Как отмечает производитель, важную роль в обеспечении рыночной активности сыграли не только складные гаджеты, но и другие популярные серии, такие как Мате 80, Пура 90 и nova 16.

Позиции Apple и временный спад

Компания Apple, входящая в число лидеров рынка, на анализируемой неделе зафиксировала показатель лишь в 12,7%, опустившись на шестое место. Однако эксперты оценивают эту ситуацию как временное явление, поскольку за ней стоят специфические календарные причины.

Как выяснилось, официальная презентация смартфона iPhone 18 Pro была запланирована на 10 сентября, однако его продажи начались только 18 сентября. По этой причине в период с 7 по 13 сентября покупатели в Китае находились в режиме ожидания нового флагмана, а продажи в основном поддерживались за счет устройств предыдущего поколения.

HuaweiXiaomiAppleКитайский рынокСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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