Раскрыта тайна громкого видео на «Бернабеу»: Ямаль поразил мир неожиданным ответом

В испанском футболе вновь оказался в центре внимания расистский скандал, но на этот раз обошлось без нервных заявлений или судебных исков, которых все ожидали! 19-летний вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль впервые в эфире Мовистар Plus рассказал, как относится к открытым и скрытым оскорблениям в свой адрес. Хладнокровная философия молодого звездного игрока, подвергшегося ненависти фанатов во время класико на «Сантьяго Бернабеу», поражает не только испанских болельщиков, но и весь футбольный мир. Так почему же давление трибун не может его сломить?

Оскорбления на «Бернабеу» и хладнокровная реакция

Во время класико в Мадриде 26 октября 2024 года с трибун в адрес Ямаля и Рафиньи неслись различные оскорбительные слова:

Скрытый и открытый расизм: Ямаль отметил, что за свою жизнь сталкивался с подобными взглядами и высказываниями тысячи раз, и люди зачастую делают это, сами того не осознавая;

Спокойное отношение: Беззаботная и спокойная улыбка на лице футболиста в момент оскорблений тогда удивила многих;

Происхождение и воспитание: Молодой вингер подчеркнул, что в среде, где он рос, подобные дурные пороки никогда не принимались как норма.

«Я же не другого цвета!»

«В конце концов, слова человека, который называет меня «черным», меня никак не задевают — я действительно темнокожий, а не какого-то другого цвета. Это неправильно, но в ситуации, когда тысячи людей платят деньги, чтобы прийти и посмотреть на мою игру, я не буду злиться на одного человека, проявившего неуважение», — заявил Ямаль.

Несмотря на свой юный возраст, игнорируя подобные провокации, футболист сводит на нет главное оружие враждебных трибун.

Отношение Ламина Ямаля к расизму

Вопрос / Ситуация Личный взгляд Ламина Ямаля Уровень столкновения в жизни Тысячекратно сталкивался открыто и косвенно Влияние оскорблений Лично не беспокоит, не влияет на психику Ситуация на «Бернабеу» Предпочел не придавать значения дискриминационным высказываниям болельщиков Главный принцип Не тратить нервы на одного неуважительного человека, когда есть аплодисменты тысяч фанатов

Как вы думаете, является ли такая хладнокровная и безразличная позиция Ламина Ямаля более полезной, чем подход Винисиуса Жуниора с его постоянной борьбой и поднятием шумихи? Является ли игнорирование главным наказанием для расистов?

Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте подробности этой поучительной беседы всем своим друзьям-футбольным фанатам через Telegram!