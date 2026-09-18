Ушла из жизни любимая ведущая «Вечерних сказок»: Ёдгора Зиёмухамедова скончалась в возрасте 74 лет
Скончалась оставивший неповторимый след в узбекском искусстве актриса, заслуженная артистка Узбекистана Ёдгора Зиёмухамедова. Ей было 74 года. Она была известна широкой общественности не только своими ролями на театральной сцене и в кино, но и детской передачей «Вечерние сказки», которую любили смотреть дети.
Ёдгора Зиёмухамедова вела передачу «Вечерние сказки» почти четверть века — 25 лет. Созданные ею образы и голос навсегда остались в памяти многих поколений.
Актриса была одной из тех деятелей искусства, которые завоевали сердца детей своим добрым обликом и сценическим мастерством. Покойная проработала в Узбекском государственном театре юного зрителя более 34 лет, создав на сцене около 100 образов.
Среди её известных ролей:
- «Красная Шапочка» — Красная Шапочка;
- «Зумрад и Киммат» — Киммат;
- «Ребенок мой — плоть моя» — Санобар;
- «Твоя судьба» — Назира;
- «Яраш-яраш» — Покиза;
- «Беркут» — Гульнур;
- «Первый учитель» — Алтынай. Смерть Ёдгоры Зиёмухамедовой стала тяжелой утратой для театральной и художественной общественности. Она оставила после себя богатое творческое наследие и множество незабываемых образов.
Zamin.uz выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким, ученикам, коллегам покойной и всей творческой общественности.
Память о Ёдгоре Зиёмухамедовой надолго сохранится в сердцах преданных поклонников.
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