Ушла из жизни любимая ведущая «Вечерних сказок»: Ёдгора Зиёмухамедова скончалась в возрасте 74 лет

Скончалась оставивший неповторимый след в узбекском искусстве актриса, заслуженная артистка Узбекистана Ёдгора Зиёмухамедова. Ей было 74 года. Она была известна широкой общественности не только своими ролями на театральной сцене и в кино, но и детской передачей «Вечерние сказки», которую любили смотреть дети.

Ёдгора Зиёмухамедова вела передачу «Вечерние сказки» почти четверть века — 25 лет. Созданные ею образы и голос навсегда остались в памяти многих поколений.

Актриса была одной из тех деятелей искусства, которые завоевали сердца детей своим добрым обликом и сценическим мастерством. Покойная проработала в Узбекском государственном театре юного зрителя более 34 лет, создав на сцене около 100 образов.

Среди её известных ролей:

- «Красная Шапочка» — Красная Шапочка;

- «Зумрад и Киммат» — Киммат;

- «Ребенок мой — плоть моя» — Санобар;

- «Твоя судьба» — Назира;

- «Яраш-яраш» — Покиза;

- «Беркут» — Гульнур;

- «Первый учитель» — Алтынай. Смерть Ёдгоры Зиёмухамедовой стала тяжелой утратой для театральной и художественной общественности. Она оставила после себя богатое творческое наследие и множество незабываемых образов.

Zamin.uz выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким, ученикам, коллегам покойной и всей творческой общественности.

Память о Ёдгоре Зиёмухамедовой надолго сохранится в сердцах преданных поклонников.