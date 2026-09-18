Первый в мире ноутбук на базе Ryzen AI Max+ PRO 495 попал на фото

Специалисты издания СторагеРевиев представили первые фотографии первого в мире ноутбука HP ЗБук Ultra Г3а 16, основанного на новом процессоре AMD Ryzen AI Max+ PRO 495. Это мощное устройство предназначено для профессионалов, работающих с AI и сложными вычислениями, и ожидается в продаже в октябре этого года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, хотя полный обзор еще не представлен, стали известны предварительные сведения о внутренней компоновке и технических возможностях устройства. В частности, ноутбук привлекает внимание рекордным объемом оперативной памяти в 192 GB.

Возможности памяти и архитектура

Как видно на опубликованных изданием снимках, чипы оперативной памяти расположены непосредственно вокруг процессора, и возможности их расширения в будущем не предусмотрено. Однако объем 192 GB сам по себе является абсолютным максимумом для процессоров данного типа.

Для справки, процессоры предыдущей серии Ryzen AI 300 имели ограничение по поддержке памяти в 128 GB. Новое поколение не только увеличило общий объем, но и позволило довести память, выделяемую для нужд GPU, до 160 GB вместо прежних 96 GB.

Система охлаждения и показатели мощности

Инженеры HP увеличили лимит мощности процессора (ТДП) для этой модели до 100 В. Это значительно выше стандартных показателей для мобильных компьютеров, что обеспечивает высокую производительность.

Из-за повышенной мощности и высокого тепловыделения внутри ноутбука установлены два крупных вентилятора, а также специальная теплораспределительная пластина, полностью покрывающая процессор и чипы памяти. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 96 Wh.

Цена нового устройства пока не разглашается, однако расширенная оперативная память и увеличенный лимит мощности призваны стать важным шагом в локальной обработке моделей AI.