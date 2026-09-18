В Турции по делу о наркотиках задержаны известные актрисы

В Турции в рамках расследования дела о наркотиках с участием представителей шоу-бизнеса была проведена масштабная операция. В ходе расследования под руководством Бакыркёйской прокуратуры принимаются процессуальные меры в отношении известных актеров, певцов, спортсменов и инфлюенсеров.

Сообщается, что в ходе операции, проведенной стамбульской жандармерией 18 сентября, был задержан ряд знаменитостей. Среди них такие актеры и актрисы, как Афра Сарачоглу, Мелис Сезен, Мелиса Шенолсун, Хазал Филиз Кючюккёсе и Нилпери Шахинкая.

Кроме того, в рамках расследования упоминаются имена рэпера Сефо, бывшего футболиста Хакана Шаша (в оригинале Hasan Shash), журналиста Ягыза Сабунджуоглу и других известных лиц. Согласно официальным данным, по адресам подозреваемых были проведены обыски, у них должны взять биологические пробы.

В заявлении прокуратуры говорится, что расследование связано с подозрениями в употреблении наркотических средств, содействии их использованию или предоставлении мест для этих целей. Привлечение подозреваемых к следствию не означает, что их вина доказана судом.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Ожидается, что дальнейшая судьба известных актеров и актрис прояснится после биологических экспертиз и процедур в прокуратуре.