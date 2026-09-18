В Турции по делу о наркотиках задержаны известные актрисы

·46·Культура
В Турции по делу о наркотиках задержаны известные актрисы

В Турции в рамках расследования дела о наркотиках с участием представителей шоу-бизнеса была проведена масштабная операция. В ходе расследования под руководством Бакыркёйской прокуратуры принимаются процессуальные меры в отношении известных актеров, певцов, спортсменов и инфлюенсеров.

Сообщается, что в ходе операции, проведенной стамбульской жандармерией 18 сентября, был задержан ряд знаменитостей. Среди них такие актеры и актрисы, как Афра Сарачоглу, Мелис Сезен, Мелиса Шенолсун, Хазал Филиз Кючюккёсе и Нилпери Шахинкая.

Кроме того, в рамках расследования упоминаются имена рэпера Сефо, бывшего футболиста Хакана Шаша (в оригинале Hasan Shash), журналиста Ягыза Сабунджуоглу и других известных лиц. Согласно официальным данным, по адресам подозреваемых были проведены обыски, у них должны взять биологические пробы.

В заявлении прокуратуры говорится, что расследование связано с подозрениями в употреблении наркотических средств, содействии их использованию или предоставлении мест для этих целей. Привлечение подозреваемых к следствию не означает, что их вина доказана судом.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Ожидается, что дальнейшая судьба известных актеров и актрис прояснится после биологических экспертиз и процедур в прокуратуре.

Следственная операцияБакыркёйская прокуратураСтамбульская жандармерияАфра Сарачоглу
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда «Чукура» Арас Булут Иинемли задержанЗвезда «Чукура» Арас Булут Иинемли задержанСегодня, 17:08Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенокМастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенокСегодня, 12:28Ушла из жизни любимая ведущая «Вечерних сказок»: Ёдгора Зиёмухамедова скончалась в возрасте 74 летУшла из жизни любимая ведущая «Вечерних сказок»: Ёдгора Зиёмухамедова скончалась в возрасте 74 летСегодня, 12:22Райхон Уласенова раскрыла историю любви своего сынаРайхон Уласенова раскрыла историю любви своего сынаВчера, 16:34Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Вчера, 16:11Знаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбахЗнаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбахВчера, 15:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала