Президент ознакомился со специализированным садом «ADM Agro» в Кегейли (видео)

·0·Узбекистан
Президент ознакомился со специализированным садом «ADM Agro» в Кегейли (видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Республику Каракалпакстан ознакомился с современным индустриализованным интенсивным садом предприятия «ADM Agro», созданного в Кегейлийском районе. Этот проект привлекает внимание специалистов как практическое подтверждение системы многоотраслевого холдинга в экономике страны. В мировой практике широкой традицией является направление крупными автомобильными гигантами своего капитала в другие перспективные направления, в частности, в сельское хозяйство и агропромышленность.

Исходя из данного подхода, компания «ADM Group», владеющая крупным автомобильным заводом в Джизакской области, расширила сферу своей деятельности и приступила к созданию высокодоходного кластера интенсивного садоводства на земле Приаралья. Эта инициатива направлена на выращивание экспортно ориентированной продукции с использованием передовых водосберегающих технологий на засоленной и суровой по климатическим условиям почве Каракалпакстана, создание новых рабочих мест и выведение агропромышленного потенциала региона на новый уровень.

Итак, какие инновационные технологии внедряет холдинг, пришедший из автомобилестроения в агросектор, в Кегейли, как были преодолены проблемы с водой и почвой, и каково будет влияние этого индустриализованного сада на экспортный потенциал страны?

Президент ознакомился со специализированным садом «ADM Agro» в Кегейли (видео)

«От автомобилестроения Джизака к садам Кегейли»: 4 основных столпа проекта

Важные аспекты проекта интенсивного садоводства предприятия «ADM Agro» в Приаралье:

  • Модель многоотраслевого холдинга: Крупный промышленный гигант по производству автомобилей в Джизаке «ADM Group» диверсифицировал свои инвестиции и приступил к индустриализации агросектора;

  • Высокие технологии в суровом регионе: С учетом специфических природно-климатических условий Кегейлийского района были подоробраны устойчивые к соли и дефициту воды, скороплодные сорта интенсивных деревьев;

  • Водосберегающие технологии: В саду внедрены капельное орошение и системы цифрового контроля влажности, что обеспечивает максимальную эффективность каждой капли воды;

  • Индустриализованный агрокомплекс полного цикла: Проект включает в себя не только выращивание урожая, но и инфраструктуру для его сортировки прямо на месте, хранения в холодильниках и прямой экспорт на зарубежные рынки.

Президент ознакомился со специализированным садом «ADM Agro» в Кегейли (видео)

Реализация глобального опыта в Узбекистане: Почему именно автостроители?

Экономическая логика и анализ промышленной политики проекта:

  • Созвучие с международной практикой: В мировой истории компании автомобильной и тяжелой промышленности (например, крупные конгломераты Южной Кореи и Японии) создавали источники стабильного дохода через обеспечение продовольственной безопасности и развитие агробизнеса;

  • Превращение Приаралья в драйверный регион: Согласно поручениям главы государства, экономика региона развивается путем привлечения в Каракалпакстан местных инвесторов с крупным финансовым потенциалом;

  • Обеспечение занятости населения: Индустриализованный сад позволит обеспечить сотни местных молодых людей и жителей региона постоянными и сезонными высокооплачиваемыми рабочими местами.

Заключение экспертов: Экономическая и экологическая перспектива

Аналитические выводы агрономов и экономистов по проекту:

  • Функция «зеленого щита»: Тысячи гектаров интенсивных зеленых насаждений, создаваемых вблизи высокшего дна Аральского моря, служат смягчению микроклимата региона;

  • Высокая рентабельность: По сравнению с традиционным сельским хозяйством, интенсивные сады гарантируют в 3-4 раза больше доходов и валютных поступлений;

  • Твердая позиция главы государства: Президент дал конкретные указания местным хокимиятам и ответственным ведомствам по широкому распространению данного опыта по всему Приаралью и созданию всех условий для инвесторов.

Президент ознакомился со специализированным садом «ADM Agro» в Кегейли (видео)

Создание автомобилестроительным гигантом современных интенсивных садов на земле Приаралья является ярким примером того, что деловая среда Узбекистана вступила в совершенно новый — высокотехнологичный и социально ответственный этап.

Как вы думаете, насколько быстро активное инвестирование крупных промышленных предприятий Узбекистана в сферу сельского хозяйства и агропромышленности поможет решить экологические и экономические проблемы Приаралья? На какие факторы, по вашему мнению, необходимо обратить внимание для дальнейшего увеличения подобных интенсивных садов в Каракалпакстане? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь обзором этой передовой инициативы в нашей стране со всеми близкими и друзьями-предпринимателями!

Шавкат МирзиёевADM GroupКегейлиПриаралье
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасностиУзбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасностиСегодня, 11:54Бытовое обеспечение населения в Узбекистане: сколько холодильников приходится на 100 семей?Бытовое обеспечение населения в Узбекистане: сколько холодильников приходится на 100 семей?Вчера, 17:08Стратегическое партнерство Узбекистана и Южной Кореи в цифрах — Связи на новом этапе!Стратегическое партнерство Узбекистана и Южной Кореи в цифрах — Связи на новом этапе!Вчера, 17:05Приток туристов в Узбекистан вырос более чем на 21 %: из каких стран приезжают чаще всего?Приток туристов в Узбекистан вырос более чем на 21 %: из каких стран приезжают чаще всего?Вчера, 17:01«Бойсунская тюбетейка» зарегистрирована в качестве географического указания«Бойсунская тюбетейка» зарегистрирована в качестве географического указания16.09, 23:52Стало известно место Узбекистана в рейтинге скорости интернетаСтало известно место Узбекистана в рейтинге скорости интернета16.09, 23:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана