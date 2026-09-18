Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Республику Каракалпакстан ознакомился с современным индустриализованным интенсивным садом предприятия «ADM Agro», созданного в Кегейлийском районе. Этот проект привлекает внимание специалистов как практическое подтверждение системы многоотраслевого холдинга в экономике страны. В мировой практике широкой традицией является направление крупными автомобильными гигантами своего капитала в другие перспективные направления, в частности, в сельское хозяйство и агропромышленность.

Исходя из данного подхода, компания «ADM Group», владеющая крупным автомобильным заводом в Джизакской области, расширила сферу своей деятельности и приступила к созданию высокодоходного кластера интенсивного садоводства на земле Приаралья. Эта инициатива направлена на выращивание экспортно ориентированной продукции с использованием передовых водосберегающих технологий на засоленной и суровой по климатическим условиям почве Каракалпакстана, создание новых рабочих мест и выведение агропромышленного потенциала региона на новый уровень.

Итак, какие инновационные технологии внедряет холдинг, пришедший из автомобилестроения в агросектор, в Кегейли, как были преодолены проблемы с водой и почвой, и каково будет влияние этого индустриализованного сада на экспортный потенциал страны?

«От автомобилестроения Джизака к садам Кегейли»: 4 основных столпа проекта

Важные аспекты проекта интенсивного садоводства предприятия «ADM Agro» в Приаралье:

Модель многоотраслевого холдинга: Крупный промышленный гигант по производству автомобилей в Джизаке «ADM Group» диверсифицировал свои инвестиции и приступил к индустриализации агросектора;

Высокие технологии в суровом регионе: С учетом специфических природно-климатических условий Кегейлийского района были подоробраны устойчивые к соли и дефициту воды, скороплодные сорта интенсивных деревьев;

Водосберегающие технологии: В саду внедрены капельное орошение и системы цифрового контроля влажности, что обеспечивает максимальную эффективность каждой капли воды;

Индустриализованный агрокомплекс полного цикла: Проект включает в себя не только выращивание урожая, но и инфраструктуру для его сортировки прямо на месте, хранения в холодильниках и прямой экспорт на зарубежные рынки.

Реализация глобального опыта в Узбекистане: Почему именно автостроители?

Экономическая логика и анализ промышленной политики проекта:

Созвучие с международной практикой: В мировой истории компании автомобильной и тяжелой промышленности (например, крупные конгломераты Южной Кореи и Японии) создавали источники стабильного дохода через обеспечение продовольственной безопасности и развитие агробизнеса;

Превращение Приаралья в драйверный регион: Согласно поручениям главы государства, экономика региона развивается путем привлечения в Каракалпакстан местных инвесторов с крупным финансовым потенциалом;

Обеспечение занятости населения: Индустриализованный сад позволит обеспечить сотни местных молодых людей и жителей региона постоянными и сезонными высокооплачиваемыми рабочими местами.

Заключение экспертов: Экономическая и экологическая перспектива

Аналитические выводы агрономов и экономистов по проекту:

Функция «зеленого щита»: Тысячи гектаров интенсивных зеленых насаждений, создаваемых вблизи высокшего дна Аральского моря, служат смягчению микроклимата региона;

Высокая рентабельность: По сравнению с традиционным сельским хозяйством, интенсивные сады гарантируют в 3-4 раза больше доходов и валютных поступлений;

Твердая позиция главы государства: Президент дал конкретные указания местным хокимиятам и ответственным ведомствам по широкому распространению данного опыта по всему Приаралью и созданию всех условий для инвесторов.

Создание автомобилестроительным гигантом современных интенсивных садов на земле Приаралья является ярким примером того, что деловая среда Узбекистана вступила в совершенно новый — высокотехнологичный и социально ответственный этап.

Как вы думаете, насколько быстро активное инвестирование крупных промышленных предприятий Узбекистана в сферу сельского хозяйства и агропромышленности поможет решить экологические и экономические проблемы Приаралья? На какие факторы, по вашему мнению, необходимо обратить внимание для дальнейшего увеличения подобных интенсивных садов в Каракалпакстане? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь обзором этой передовой инициативы в нашей стране со всеми близкими и друзьями-предпринимателями!