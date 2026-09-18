В Республике Каракалпакстан начинают приносить практические результаты реформы по повышению благосостояния населения, выведению нуждающихся слоев населения из бедности путем вовлечения их в современное предпринимательство. В рамках визита в регион Президент Шавкат Мирзиёев непосредственно ознакомился с деятельностью образцового тепличного комплекса, возведенного в Кегейлийском районе по инициативе Министерства сокращения бедности и занятости сокращения бедности. Данный проект — не просто сельскохозяйственный объект, а полноценная социально-экономическая экосистема с замкнутым циклом, приносящая доход населению: современная теплица легкого типа площадью 5 гектаров, построенная за счет льготных средств в размере 12,5 миллиарда сумов, стала постоянным рабочим местом и независимой бизнес-платформой для 50 нуждающихся семей, состоящих в Социальном реестре.

Каждому выбранному домохозяйству выделена теплица площадью по 10 соток, а закрепленный за комплексом лидер-предприниматель в течение 2 лет обучает их основам земледелия и полностью выкупает их продукцию по рыночным ценам. Кроме того, для получения дополнительного дохода домохозяйствам были розданы специально привезенные из Бразилии высокопродуктивные породистые утки «Фаворит», а район обеспечен альтернативной солнечной энергией мощностью 100 кВт.

Каковы же результаты действующего в Кегейли механизма «лидер-предприниматель и семья-ученик», как изменит сельскую жизнь агроцентр, способный ежегодно обучать 1 тысячу человек, и какой эффект принесет внедрение этого проекта по всей стране?

«12,5 миллиарда сумов, 5 гектаров и 50 семей»: Важные цифры и возможности проекта

Подробности современного тепличного комплекса в Кегейлийском районе:

Инвестиции в 12,5 миллиарда сумов: За счет льготного финансирования, направленного на создание комплекса, на площади 5 гектаров выросли современные теплицы с легкими конструкциями;

По 10 соток земли для 50 семей из Социального реестра: Каждой семье выделена готовая теплица, созданы гарантированное рабочее место и источник личного дохода;

Лидер-предприниматель и 2 года обучения: Инвестор в течение 2 лет обучает семьи передовым агротехнологиям, а после приобретения ими опыта помогает им открыть самостоятельные теплицы на собственных приусадебных участках;

Гарантированный рынок сбыта: Выращенный урожай напрямую закупается лидером-предпринимателем по рыночной цене, то есть дехканину не придется тратить время на поиски покупателя или рынка;

1000 специалистов в год: При комплексе налажена система обучения ежегодно тысячи граждан профессиям в сфере теплично-дехканского хозяйства.

«Утиная ферма на канале и бразильские породы»: Источники дополнительного дохода

Дополнительные инновационные решения, направленные на увеличение бюджетов семей:

500 голов уток в 300-метровом канале: Эффективно используя протекающий рядом с теплицей естественный канал, создана специальная инфраструктура водного птицеводства, рассчитанная на 500 голов птицы;

Утки породы «Фаворит»: Каждой семье роздано по 10 голов птицы высокомясной и яйценоской породы «Фаворит», привезенной из Бразилии, также их обучают технологии ухода за ними;

Солнечная электростанция мощностью 100 киловатт: Установленные на территории комплекса альтернативные солнечные панели автономно покрывают все ежедневные потребности теплицы в электроэнергии и экономят ресурсы.

Социально-экономический анализ: Что говорят эксперты?

Выводы экономистов и специалистов по проекту:

Философия «не иждивенчество, а предпринимательство»: Путем предоставления семьям не просто пособий или материальной помощи, а земли, знаний и системы гарантированного выкупа формируется класс подлинно независимых собственников;

Социальная ответственность частного сектора: Обучение населения лидером-предпринимателем и его вклад в их развитие служат примером эффективного сотрудничества, основанного на взаимном доверии государства и бизнеса;

Новые стандарты доходов в Приаралье: Гармоничное сочетание солнечной энергии, интенсивного земледелия и птицеводства в одной точке показало, что стабильный доход можно получать даже в условиях дефицита воды и электроэнергии в регионе.

Ознакомление Президента Шавката Мирзиёева в Кегейли свидетельствует о том, что подобные практические проекты теперь будут широко тиражироваться во всех районах Каракалпакстана и по всей нашей стране.

А как вы думаете, насколько система предоставления нуждающимся семьям готовой теплицы и выкупа выращенной ими продукции поможет полностью искоренить бедность в нашей стране? Какие еще направления, по вашему мнению, следует развивать с помощью лидеров-предпринимателей в других регионах Каракалпакстана? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этой передовой социально-экономической инициативы в нашей стране со всеми близкими и друзьями!