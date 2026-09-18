Xiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посуды
Компания Xiaomi пополнила рынок бытовой техники еще одним передовым устройством. По сообщению иксбт.ком, бренд официально представил полностью встраиваемую посудомоечную машину под названием Mijia Смарт Дишвашер Буилт-ин 20-Сет-Топ, сочетающую в себе сверхвысокую вместимость и инновационные функции. Это устройство устанавливает новые стандарты экономии времени и безупречной чистоты посуды в домашнем хозяйстве. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Технические возможности и высокая производительностьОдним из главных преимуществ новинки является ее огромная вместимость. Модель способна одновременно вместить 20 комплектов посуды, а также до 144 единиц кухонной утвари. Для этого объем ее рабочей камеры составляет 156 литров. Устройство обладает впечатляющими техническими характеристиками и оснащено бесщеточным инверторным двигателем постоянного тока с максимальным давлением 52 000 Па.
Система распыления воды также была усовершенствована: она включает двойные вращающиеся коромысла и дополнительную тройную форсунку. Это гарантирует равномерное мытье каждого уголка посуды водой и специальными средствами. Кроме того, система автоматически определяет степень загрязнения посуды и самостоятельно выбирает оптимальную программу мойки.
Быстрая мойка и высокий уровень стерилизацииУстройство способно работать при температуре до 75 °К. Специальный быстрый режим позволяет завершить весь процесс всего за 70 минут. Помимо процесса мойки, производители уделили особое внимание гигиене: согласно заявленным данным, посудомоечная машина обладает функцией стерилизации с эффективностью 99,99999%.
Исходя из требований гигиены, модель оснащена функцией сушки паром при температуре 115 °К. Это не только устраняет влагу, но и не оставляет шансов для выживания бактерий.
Умное управление и современный дизайнБлагодаря системе подачи воздуха Mijia Смарт Дишвашер позволяет хранить посуду в чистом и безопасном состоянии до 240 часов. Эта система гарантирует антибактериальную обработку с эффективностью 99,9%. Для удобства пользователей предусмотрена возможность сохранения часто используемых программ для быстрого запуска.
Управление устройством осуществляется через приложение Xiaomi Mi Home и систему Xiaomi Сурге Смарт Коннект. Что касается внешнего вида, новая посудомоечная машина выпускается в цветах «Звездный черный» и «Ледяной кристально-белый». Внутренняя подсветка камеры и индикатор состояния делают процесс использования еще более удобным.
На китайском рынке цена этого устройства составляет 4704 юаня. При этом с учетом государственных субсидий в некоторых регионах его можно приобрести за 3999 юаней.
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