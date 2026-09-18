Жорже Жезуш объявил свой первый состав сборной Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил свой первый состав из 25 футболистов перед началом нового сезона Лиги наций УЕФА. Действующие чемпионы, попавшие в группу А4, намерены достойно защитить свой титул, и первый список тренера вызвал большой интерес у общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, капитан сборной и легендарный нападающий Криштиану Роналду, как и ожидалось, вошел в основной состав. Присутствие опытного форварда в команде имеет важное значение для Португалии как на поле, так и за его пределами.

Новые лица и неожиданные вызовы

Главный тренер привлек в состав четырех новых футболистов. Среди них вратарь Самуэл Суареш, получивший свой первый вызов в сборную, стал главной неожиданностью. Также Нуну Тавареш, Жоау Пальинья и Фабиу Силва вернулись в национальную команду после отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

На пресс-конференции Жорже Жезуш объяснил причины этих изменений. По его словам, у него уже есть опыт работы с тремя из новичков, что позволит им быстрее адаптироваться в команде.

Самуэл Суареш — вратарь, впервые вызванный в национальную сборную

Нуну Тавареш — талантливый защитник, вернувшийся в состав

Жоау Пальинья — полузащитник, вернувшийся в строй после почти годового перерыва

Фабиу Силва — молодой футболист, привлеченный для усиления линии атаки

Сочетание будущего и настоящего

Тренер отметил, что при отборе приоритет отдавался текущей спортивной форме игроков в национальных чемпионатах. Жезуш подчеркнул, что вызванные молодые игроки станут фундаментом не только для сегодняшних результатов, но и для будущих международных турниров.

«За исключением четырех футболистов, я раньше не работал только с Фабиу, с остальными тремя мы уже сотрудничали», — приводит слова Жорже Жезуша издание Goal.com. Тренер напомнил, что их возраст к турнирам 2030 года не превысит 30 лет, назвав их игроками настоящего и будущего.

В то же время в составе произошли и некоторые изменения. В частности, Жозе Са, Нелсон Семеду, Саму Кошта, Гонсалу Гедеш и Матеус Нунес были исключены из состава на этот сбор по ряду причин и тактическим соображениям. Сборная Португалии продолжает интенсивную подготовку, чтобы успешно начать свой путь в Лиге наций.