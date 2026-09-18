Жорже Жезуш объявил свой первый состав сборной Португалии

·20·Спорт
Жорже Жезуш объявил свой первый состав сборной Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил свой первый состав из 25 футболистов перед началом нового сезона Лиги наций УЕФА. Действующие чемпионы, попавшие в группу А4, намерены достойно защитить свой титул, и первый список тренера вызвал большой интерес у общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, капитан сборной и легендарный нападающий Криштиану Роналду, как и ожидалось, вошел в основной состав. Присутствие опытного форварда в команде имеет важное значение для Португалии как на поле, так и за его пределами.

Новые лица и неожиданные вызовы

Главный тренер привлек в состав четырех новых футболистов. Среди них вратарь Самуэл Суареш, получивший свой первый вызов в сборную, стал главной неожиданностью. Также Нуну Тавареш, Жоау Пальинья и Фабиу Силва вернулись в национальную команду после отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

На пресс-конференции Жорже Жезуш объяснил причины этих изменений. По его словам, у него уже есть опыт работы с тремя из новичков, что позволит им быстрее адаптироваться в команде.

  • Самуэл Суареш — вратарь, впервые вызванный в национальную сборную
  • Нуну Тавареш — талантливый защитник, вернувшийся в состав
  • Жоау Пальинья — полузащитник, вернувшийся в строй после почти годового перерыва
  • Фабиу Силва — молодой футболист, привлеченный для усиления линии атаки

Сочетание будущего и настоящего

Тренер отметил, что при отборе приоритет отдавался текущей спортивной форме игроков в национальных чемпионатах. Жезуш подчеркнул, что вызванные молодые игроки станут фундаментом не только для сегодняшних результатов, но и для будущих международных турниров.

«За исключением четырех футболистов, я раньше не работал только с Фабиу, с остальными тремя мы уже сотрудничали», — приводит слова Жорже Жезуша издание Goal.com. Тренер напомнил, что их возраст к турнирам 2030 года не превысит 30 лет, назвав их игроками настоящего и будущего.

В то же время в составе произошли и некоторые изменения. В частности, Жозе Са, Нелсон Семеду, Саму Кошта, Гонсалу Гедеш и Матеус Нунес были исключены из состава на этот сбор по ряду причин и тактическим соображениям. Сборная Португалии продолжает интенсивную подготовку, чтобы успешно начать свой путь в Лиге наций.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалияЛига нацийФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Не заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии ТопурииНе заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии ТопурииСегодня, 16:30Килиан Мбаппе ответил критикамКилиан Мбаппе ответил критикамСегодня, 14:38Энцо Мареска высказался о дебюте юного таланта Флойда СамбыЭнцо Мареска высказался о дебюте юного таланта Флойда СамбыСегодня, 14:37Обявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперникамиОбявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперникамиСегодня, 14:31Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»Сегодня, 14:19«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторге«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторгеСегодня, 14:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым