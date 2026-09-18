Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

·56·Узбекистан
Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

В Приаралье еще больше расширяются масштабы повышения уровня жизни населения, внедрения цифрового управления и развития высокодоходных драйверных отраслей в домохозяйствах. В рамках поездки в Республику Каракалпакстан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев побывал в махалле «Дийкан арна» Нукусского района и ознакомился с созданными для населения современными удобствами и возможностями для бизнеса. В этом махалле, где в более чем тысяче семей проживает свыше 3,6 тысячи человек, управление полностью переведено на инновационную систему «Смарт махалла», а обращения граждан, инфраструктура и демографические расчеты взяты под цифровой контроль.

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

В районе коренным образом обновлена социальная инфраструктура, введены в эксплуатацию новый детский сад на 60 мест стоимостью 4,5 миллиарда сумов, а также футбольная и воркаут спортивные площадки стоимостью 1 миллиард сумов. Однако самой яркой и примечательной частью визита стал опыт семей, наладивших пчеловодство в рамках принципа «Одна махалла — один продукт». Глава государства осмотрел цех по переработке меда и мастерскую в доме местного предпринимателя Бахтияра Джубаева: данное домохозяйство получает 200 миллионов сумов только от продажи меда и 80 миллионов сумов от изготовления ульев — в общей сложности 280 миллионов сумов годового чистого дохода.

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

Итак, каким образом этот опыт «Дийкан арна» будет распространен еще на 100 домохозяйств, как «Смарт махалла» решает проблемы граждан и как формируется новый период экономического скачка в Приаралье?

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

«Маленький завод на дому и 280 миллионов сумов прибыли»: Опыт Бахтияра Джубаева

Конкретные цифры доходной цепочки, налаженной в сфере пчеловодства в Нукусском районе:

  • 2 тонны переработанного чистого меда: Предприниматель зарабатывает около 200 миллионов сумов в год за счет переработки и реализации продукции, подготовленной в течение сезона;

  • Более 250 ульев в год: За счет изготовления и поставки ульев и необходимого инвентаря в собственной мастерской получается дополнительная прибыль до 80 миллионов сумов;

  • 1 тонна урожая с 50–100 ульев: В настоящее время пчеловодством в махалле занимаются более 20 домохозяйств, и каждая семья производит в среднем до 1 тонны натурального меда в год;

  • 100 новых домохозяйств до конца года: При поддержке Ассоциации пчеловодов еще 100 семей будут привлечены к этой высокодоходной сфере на основе кооперации, и они будут обеспечены гарантированным доходом.

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

«Смарт махалла и новый социальный облик»: Обновления в «Дийкан арна»

Условия, созданные в регионе для человеческого достоинства и удобства:

  • Центр цифрового управления: Через платформу «Смарт махалла» заявления и обращения населения оперативно решаются без человеческого фактора, а экономическое развитие махалли регулярно мониторится;

  • Современный детский сад на 4,5 миллиарда сумов: Дошкольная образовательная организация на 60 мест, построенная в рамках инвестиционной программы, повысила качество начального образования для малышей махалли;

  • Спортивная инфраструктура на 1 миллиард сумов: Мини-футбольная и современная воркаут площадки, возведенные за счет средств местного бюджета, служат обеспечению здорового образа жизни молодежи;

  • Интересы 3 600 жителей: Улучшение социальной и инженерной инфраструктуры реально изменило жизнь более чем тысячи домохозяйств в махалле.

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

Открытый диалог с народом: Приоритетная цель государственной политики

Важные акценты из искренней беседы Президента Шавката Мирзиёева с активистами махалли, ветеранами и молодежью:

  • Приаралье — важнейший приоритет: Глава государства еще раз подчеркнул, что развитие каждого района и отдаленного аула Каракалпакстана, повышение доходов людей находятся в центре государственной политики;

  • Скорость и масштабы будут увеличены: Позитивный опыт работы по принципу «махаллабай» и «Одна махалла — один продукт» теперь будет еще больше ускорен по всей республике без снижения темпов;

  • Социальная солидарность: Было высоко оценщено то, что ветераны и молодежь своими инициативами вносят достойный вклад в благоустройство и мир в махалле.

Президент посетил махаллю «Дийкан арна» в Нукусе — новая модель заработка!

Внедрение цифровизации в махалле «Дийкан арна» в Нукусе и опыт заработка 280 миллионов сумов с одного лишь приусадебного участка доказали, что села Каракалпакстана за короткое время смогли превратиться в практический пример перехода от бедности к предпринимательству и благополучию.

Как вы думаете, может ли организация пчеловодства или других специализированных кластеров на основе принципа «Одна махалла — один продукт» стать самым эффективным способом искоренения бедности? Какое направление, по вашему мнению, можно превратить в такой же драйвер в махаллях вашего места проживания? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь данным обзором передовых реформ в Приаралье со всеми близкими и друзьями-предпринимателями!

Шавкат МирзиёевНукусский районДийкан арнаБахтияр Джубаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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