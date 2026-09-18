Oppo представила новую операционную систему КолорОС 17

Компания Oppo официально представила новую оболочку КолорОС 17 на базе Android 15 и опубликовала список устройств, которые получат обновление в ближайшее время. Данная система примечательна тем, что предлагает пользователям не только передовые функции, но и технологии, позволяющие значительно повысить скорость работы смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новое программное обеспечение включает в себя важные улучшения всей системы, а основной упор в нем сделан на новую концепцию дизайна Флуид Десигн и повышение производительности с помощью возможностей AI.

Масштабный план обновлений

Согласно планам компании, около 90 устройств по всему миру будут обновлены до версии КолорОС 17. Столь широкий охват не случаен, так как, как было подтверждено ранее, телефоны брендов OnePlus и Realme во всех регионах также получат это обновление.

На данный момент объявлено, что первоначальный план обновлений касается только устройств на рынке Китая. Тем не менее, глобальные пользователи также смогут протестировать нововведения этой системы на своих гаджетах в ближайшем будущем.