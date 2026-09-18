Oppo представила новую операционную систему КолорОС 17

·31·Технологии
Oppo представила новую операционную систему КолорОС 17

Компания Oppo официально представила новую оболочку КолорОС 17 на базе Android 15 и опубликовала список устройств, которые получат обновление в ближайшее время. Данная система примечательна тем, что предлагает пользователям не только передовые функции, но и технологии, позволяющие значительно повысить скорость работы смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новое программное обеспечение включает в себя важные улучшения всей системы, а основной упор в нем сделан на новую концепцию дизайна Флуид Десигн и повышение производительности с помощью возможностей AI.

Масштабный план обновлений

Согласно планам компании, около 90 устройств по всему миру будут обновлены до версии КолорОС 17. Столь широкий охват не случаен, так как, как было подтверждено ранее, телефоны брендов OnePlus и Realme во всех регионах также получат это обновление.

На данный момент объявлено, что первоначальный план обновлений касается только устройств на рынке Китая. Тем не менее, глобальные пользователи также смогут протестировать нововведения этой системы на своих гаджетах в ближайшем будущем.

OppoColorOS 17Android 15OnePlusRealme
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посудыXiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посудыСегодня, 17:54Смартфон Honor Кс9е Pro представлен с аккумулятором 11 000 мА·чСмартфон Honor Кс9е Pro представлен с аккумулятором 11 000 мА·чСегодня, 16:23В экране iPhone 18 Pro появился новый скрытый датчикВ экране iPhone 18 Pro появился новый скрытый датчикСегодня, 15:55Устранена опасная зеро-клик уязвимость в смартфонах Google PixelУстранена опасная зеро-клик уязвимость в смартфонах Google PixelСегодня, 15:27Представлена специальная версия смартфона Tecno Пова 8 Pro 5Г в стиле LamborghiniПредставлена специальная версия смартфона Tecno Пова 8 Pro 5Г в стиле LamborghiniСегодня, 14:57Компания иФлйтек представила AI Рекординг Кард для записи разговоровКомпания иФлйтек представила AI Рекординг Кард для записи разговоровСегодня, 14:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...