Звезда «Чукура» Арас Булут Иинемли задержан

·56·Культура
Звезда «Чукура» Арас Булут Иинемли задержан

В Турции начался крупный процесс расследования с участием известных актеров и представителей шоу-бизнеса. В рамках связанного с наркотиками расследования, проводимого прокуратурой Бакыркёя, были выданы ордера на арест 18 подозреваемых.

18 сентября стамбульской жандармерии было поручено задержать подозреваемых, провести обыски в их домах и на рабочих местах, а также осуществить биологические анализы. Согласно официальным данным, в ходе операции были задержаны 15 человек.

Среди задержанных оказался и актер Арас Булут Иинемли, хорошо знакомый узбекистанским зрителям по сериалам «Великолепный век» и «Чукур». Сообщается, что к расследованию также привлечены такие знаменитости, как актриса Мелис Сезен, рэпер Сефо и бывший футболист Хасан Шаш.

Стало известно, что в ходе расследования также упоминались имена актрисы Нилпери Шахинкая, Афры Сарачоглу и спортивного журналиста Ягыза Сабунджуоглу. Поступила информация о том, что у некоторых подозреваемых были взяты биологические образцы.

В настоящее время расследование продолжается. Подозрения, предъявленные этим лицам, еще не расцениваются судом как окончательное обвинение или приговор.

Прокуратура БакыркёяАрас Булут ИинемлиМелис СезенСтамбульская жандармерия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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