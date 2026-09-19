Защитное стекло iPhone 18 Pro оказалось прочнее, чем у конкурентов

·66·Технологии
Защитное стекло iPhone 18 Pro оказалось прочнее, чем у конкурентов

Известный блогер ДжеррйРигЭверйтинг подверг новый смартфон iPhone 18 Pro своим традиционным суровым испытаниям. Согласно данным иксбт.ком, защитное стекло устройства оказалось значительно более устойчивым к внешним воздействиям по сравнению со многими другими флагманскими моделями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Процесс тестирования начался не сразу с испытаний на прочность. Сначала блогер подробно заснял под микроскопом работу переменной диафрагмы камеры нового смартфона. Также с помощью микроскопа была детально изучена область дисплея, где скрыт один из датчиков системы ФакеИД.

Результаты теста на прочность

Основное внимание эксперта, как всегда, было уделено защитному стеклу экрана. Обычно на современных смартфонах царапины начинают появляться при воздействии материалов с твердостью 6 по шкале Мооса. Однако в новейшем устройстве Apple это правило перестало действовать.

Как выяснилось, материалы с твердостью 6 по шкале Мооса не оставили на экране iPhone 18 Pro никаких следов. Это означает, что слой стекла, использованный инженерами Apple, значительно тверже, чем у большинства конкурентов на рынке.

Прочность корпуса и итоговые выводы

Помимо тестов на твердость, блогер традиционно проверил устройство на устойчивость к изгибу. Отмечается, что корпус iPhone 18 Pro прошел этот тест на механическое давление без каких-либо проблем, показав отличный результат.

Полученные результаты — позитивная новость для пользователей, для которых важна безопасность и долговечность экрана при повседневном использовании. Такой уровень прочности стекла нового смартфона значительно снижает риск случайных царапин и продлевает срок службы устройства.

AppleiPhone 18 ProJerryRigEverythingСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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