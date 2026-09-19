Какая страна самая кошатница? Какое государство занимает первое место в рейтинге?

Россия была признана страной с наибольшим количеством домашних кошек в мире. В 59 процентах домохозяйств страны проживает по меньшей мере одна кошка. Этот показатель является самым высоким среди стран, вошедших в рейтинг.

Об этом сообщила аналитическая платформа Индонезии Сеасиа Статс.

Отмечается, что помимо России, высокая доля домохозяйств, содержащих кошек, зафиксирована также в Румынии, Польше, Латвии и Венгрии.

В настоящее время в Юго-Восточной Азии также наблюдается значительный рост числа владельцев кошек:

Индонезия — 47 процентов;

Филиппины — 43 процента;

Таиланд — 42 процента.

Эксперты связывают эту тенденцию, прежде всего, с урбанизацией и городским образом жизни. Кошки относительно легко адаптируются к небольшим квартирам, не требуют много места и считаются более независимыми животными.