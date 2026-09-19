Какая страна самая кошатница? Какое государство занимает первое место в рейтинге?

·92·Мир
Какая страна самая кошатница? Какое государство занимает первое место в рейтинге?

Россия была признана страной с наибольшим количеством домашних кошек в мире. В 59 процентах домохозяйств страны проживает по меньшей мере одна кошка. Этот показатель является самым высоким среди стран, вошедших в рейтинг.

Об этом сообщила аналитическая платформа Индонезии Сеасиа Статс.

Отмечается, что помимо России, высокая доля домохозяйств, содержащих кошек, зафиксирована также в Румынии, Польше, Латвии и Венгрии.

В настоящее время в Юго-Восточной Азии также наблюдается значительный рост числа владельцев кошек:

Индонезия — 47 процентов;

Филиппины — 43 процента;

Таиланд — 42 процента.

Davlatlar ro‘yxati va oq mushukni quchoqlagan ro‘molli ayol aks etgan infografika.

Эксперты связывают эту тенденцию, прежде всего, с урбанизацией и городским образом жизни. Кошки относительно легко адаптируются к небольшим квартирам, не требуют много места и считаются более независимыми животными.

РоссияКошкиSeasia StatsЮго-Восточная Азия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Индии уличные артисты показывают необычные представления (видео)В Индии уличные артисты показывают необычные представления (видео)Сегодня, 22:38США объявлены падающей державной: Трамп не смог защитить своего близкого союзникаСША объявлены падающей державной: Трамп не смог защитить своего близкого союзникаСегодня, 22:29Марат Камболов избран президентом Южной Осетии: Опубликованы официальные результатыМарат Камболов избран президентом Южной Осетии: Опубликованы официальные результатыСегодня, 22:20Ложь о Гренландии разоблачена: раскрыты секреты соглашения между Трампом и ДаниейЛожь о Гренландии разоблачена: раскрыты секреты соглашения между Трампом и ДаниейСегодня, 22:15В Калифорнии рыбаки установили рекорд, поймав рыбу весом 294 килограммаВ Калифорнии рыбаки установили рекорд, поймав рыбу весом 294 килограммаСегодня, 21:43В многоэтажном доме произошел пожар из-за взрыва батареи электросамокатаВ многоэтажном доме произошел пожар из-за взрыва батареи электросамокатаСегодня, 21:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?