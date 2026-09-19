Смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкости

·124·Технологии
Смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкости

Южнокорейский технологический гигант Samsung принял решение увеличить емкость аккумуляторов в своих флагманских смартфонах следующего поколения. Согласно данным китайского регулятора 3К, новая модель Galaxy S27 Ultra откажется от традиционного порога в 5000 mAh, который оставался неизменным на протяжении многих лет, и получит значительно более емкую батарею. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Известно, что в последние годы флагманы серии Ultra оснащались аккумуляторами емкостью 5000 mAh. Эта ситуация подвергалась критике со стороны пользователей и экспертов, которые расценивали её как определенное «отставание от требований времени». Новые данные свидетельствуют о том, что подход к этому вопросу меняется.

Емкость аккумулятора и маркетинговые показатели

Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на данные китайского регулятора, модель Galaxy S27 Ultra будет оснащена аккумулятором емкостью 5534 mAh. Специалисты отмечают, что этот показатель предназначен для технической документации устройства, а в маркетинговых материалах и на официальных презентациях эта цифра, вероятно, будет округлена до 5700 mAh в соответствии с маркетинговыми требованиями.

Также не осталась без внимания более компактная модель серии — Galaxy S27 Pro. Интересно, что эта версия получит аккумулятор даже большего объема, чем у текущего поколения Galaxy S26 Ultra. Согласно данным базы регулятора, Galaxy S27 Pro будет оснащен батареей емкостью 5087 mAh (которая в маркетинговых целях может быть заявлена как 5200 mAh).

Возможности быстрой зарядки

Наряду с увеличением емкости аккумулятора, важным фактором для пользователей является скорость зарядки устройств. В документах регулятора 3К указано, что мощность зарядки для обеих новых флагманских моделей установлена на одном уровне.

Согласно им, модели Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 60 В. Этот показатель повысит удобство повседневного использования флагманов Samsung, позволяя заряжать аккумуляторы увеличенной емкости за короткое время.

На данный момент компания Samsung еще не раскрыла официальную дату презентации и другие технические характеристики этих устройств. Однако прохождение сертификации в таких крупных ведомствах, как 3К, означает, что смартфоны приближаются к стадии производства.

SamsungGalaxy S27 UltraGalaxy S27 ProСмартфонАккумулятор
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Для аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режимДля аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режимСегодня, 20:28Пикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбитеПикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбитеСегодня, 18:25Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxСтали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxСегодня, 17:11NASA отправит три ровера с ИИ для исследований на ЛунеNASA отправит три ровера с ИИ для исследований на ЛунеСегодня, 16:59Астрономы впервые наблюдали процесс поглощения материи нейтронной звездойАстрономы впервые наблюдали процесс поглощения материи нейтронной звездойСегодня, 16:23Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0Сегодня, 15:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр