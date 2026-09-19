Смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкости

Южнокорейский технологический гигант Samsung принял решение увеличить емкость аккумуляторов в своих флагманских смартфонах следующего поколения. Согласно данным китайского регулятора 3К, новая модель Galaxy S27 Ultra откажется от традиционного порога в 5000 mAh, который оставался неизменным на протяжении многих лет, и получит значительно более емкую батарею. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Известно, что в последние годы флагманы серии Ultra оснащались аккумуляторами емкостью 5000 mAh. Эта ситуация подвергалась критике со стороны пользователей и экспертов, которые расценивали её как определенное «отставание от требований времени». Новые данные свидетельствуют о том, что подход к этому вопросу меняется.

Емкость аккумулятора и маркетинговые показатели

Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на данные китайского регулятора, модель Galaxy S27 Ultra будет оснащена аккумулятором емкостью 5534 mAh. Специалисты отмечают, что этот показатель предназначен для технической документации устройства, а в маркетинговых материалах и на официальных презентациях эта цифра, вероятно, будет округлена до 5700 mAh в соответствии с маркетинговыми требованиями.

Также не осталась без внимания более компактная модель серии — Galaxy S27 Pro. Интересно, что эта версия получит аккумулятор даже большего объема, чем у текущего поколения Galaxy S26 Ultra. Согласно данным базы регулятора, Galaxy S27 Pro будет оснащен батареей емкостью 5087 mAh (которая в маркетинговых целях может быть заявлена как 5200 mAh).

Возможности быстрой зарядки

Наряду с увеличением емкости аккумулятора, важным фактором для пользователей является скорость зарядки устройств. В документах регулятора 3К указано, что мощность зарядки для обеих новых флагманских моделей установлена на одном уровне.

Согласно им, модели Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 60 В. Этот показатель повысит удобство повседневного использования флагманов Samsung, позволяя заряжать аккумуляторы увеличенной емкости за короткое время.

На данный момент компания Samsung еще не раскрыла официальную дату презентации и другие технические характеристики этих устройств. Однако прохождение сертификации в таких крупных ведомствах, как 3К, означает, что смартфоны приближаются к стадии производства.