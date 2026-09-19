Паризода отмечает 39-летие и 16-ю годовщину свадьбы (видео)

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Паризода отмечает 39-летие и 16-ю годовщину свадьбы (видео)

Танцовщица Паризода сообщила, что сегодня, 19 сентября, у нее двойной праздник. В эту дату она отмечает не только свой день рождения, но и 16-ю годовщину со дня свадьбы.

По случаю этих радостных дат артистка поделилась на своей странице в социальной сети ностальгическим видео. В подписи к ролику она подчеркнула, что сегодня в ее жизни совпадают две важные даты.

«Ностальгия. Сегодня исполняется 16 лет со дня нашей свадьбы. Сегодня двойной праздник — мой день рождения и день нашей свадьбы», — написала Паризода.

Таким образом, сегодня танцовщица встречает свое 39-летие и одновременно празднует 16-летие семейной жизни. Подписчики Паризоды поздравляют ее с обеими датами и оставляют искренние пожелания.

ПаризодаДень свадьбыДень рождения
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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