Лимонад с ногами продавали по 364 лиры? Странный случай на фестивале в Китае вызвал шумиху

·76·Мир
Лимонад с ногами продавали по 364 лиры? Странный случай на фестивале в Китае вызвал шумиху

Способ приготовления напитка на международном мероприятии в Китае вызвал бурные протесты в социальных сетях. Инцидент, на кадрах которого ноги погружаются в смесь лимонада и колы, поразил многих.

Согласно распространившимся данным, во время приготовления смеси лимонада и колы на мероприятии в напиток опускали ноги. Самое удивительное, что приготовленный таким способом напиток, как утверждается, продавался по 364 лиры за стакан.

Оценившие это как нарушение гигиены пользователи выразили резкое недовольство в соцсетях.

Несмотря на странный способ приготовления, появились сообщения о том, что за напитком выстроились очереди из сотен людей.

Однако после того, как кадры инцидента широко разошлись в интернете, реакция пользователей резко изменилась, и организаторы приступили к принятию мер в связи с произошедшим.

КитайЛимонад с ногамиМеждународное мероприятие в КитаеБеспорядки
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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