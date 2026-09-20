Лимонад с ногами продавали по 364 лиры? Странный случай на фестивале в Китае вызвал шумиху

Способ приготовления напитка на международном мероприятии в Китае вызвал бурные протесты в социальных сетях. Инцидент, на кадрах которого ноги погружаются в смесь лимонада и колы, поразил многих.

Согласно распространившимся данным, во время приготовления смеси лимонада и колы на мероприятии в напиток опускали ноги. Самое удивительное, что приготовленный таким способом напиток, как утверждается, продавался по 364 лиры за стакан.

Оценившие это как нарушение гигиены пользователи выразили резкое недовольство в соцсетях.

Несмотря на странный способ приготовления, появились сообщения о том, что за напитком выстроились очереди из сотен людей.

Однако после того, как кадры инцидента широко разошлись в интернете, реакция пользователей резко изменилась, и организаторы приступили к принятию мер в связи с произошедшим.