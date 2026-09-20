«В небе над Эр-Риядом сбита ракета!»: Пожар у аэропорта и заявление коалиции

·43·Мир
«В небе над Эр-Риядом сбита ракета!»: Пожар у аэропорта и заявление коалиции

Фото: Reuters

Военная напряженность на Ближнем Востоке вновь достигла критической отметки. Силы противовоздушной обороны арабской коалиции субботним утром перехватили и успешно уничтожили в воздухе баллистическую ракету, запущенную движением «Ансар Аллах» (хуситы) в сторону столицы Саудовской Аравии — Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель коалиции, ведущей боевые действия в Йемене, Турки аль-Малики. «В субботу утром баллистическая ракета, запущенная хуситами в направлении Эр-Рияда, была перехвачена и уничтожена», — говорится в сообщении.

Это происшествие вызвало серьезную обеспокоенность по поводу глобальных рынков и безопасности авиации. Особенно после того, как в международных СМИ появились сообщения о крупном пожаре на топливном складе вблизи международного аэропорта Эр-Рияда. Хотя системы ПВО полностью справились со своей задачей, у экспертов возникает ряд вопросов: насколько надежно защищена стратегическая инфраструктура Саудовской Аравии от новых ракет хуситов, как это событие отразится на мировых ценах на нефть и не окажется ли регион вновь в эпицентре масштабных боевых действий?

«Утренний удар и пламя у аэропорта»: Хроника событий в Эр-Рияде

Наиболее важные детали военного столкновения, произошедшего в субботу утром:

  • Субботний утренний баллистический удар: Силы «Ансар Аллах» выпустили тяжелую ракету, нацеленную на стратегические объекты в Эр-Рияде;

  • Оперативная реакция систем ПВО: Силы противовоздушной обороны коалиции обнаружили и уничтожили воздушную цель еще на подступах к городу;

  • Официальный отчет Турки аль-Малики: Командование коалиции подтвердило успешную нейтрализацию ракеты;

  • ЧП в районе аэропорта: В СМИ появились кадры крупного пожара на базе хранения топлива вблизи столичного аэропорта;

  • Усиление мер безопасности: Мониторинг воздушного пространства был усилен, оценивается вероятность новых ударов.

Ракетный удар по Эр-Рияду и сводка ПВО

Официальная информация сторон о деталях инцидента:

Параметры и направления

Информация арабской коалиции

Позиция «Ансар Аллах» (хуситов)

Направление удара

Столица Саудовской Аравии — город Эр-Рияд

Стратегические и топливные объекты в регионе

Тип оружия

Баллистическая ракета большой дальности

Баллистический ракетный комплекс

Боевой результат

Ракета полностью перехвачена и уничтожена в воздухе

Нанесение удара по территории противника и оказание давления

Дополнительный инцидент

Сильный пожар на топливной базе близ аэропорта

Ведение военно-психологической борьбы

Официальный представитель

Бригадный генерал Турки аль-Малики

Представители военного крыла хуситов

Военно-политический анализ: Мнения экспертов об ударе по Эр-Рияду

Выводы специалистов по безопасности на Ближнем Востоке:

  • Надежность оборонительного щита: Тот факт, что ракета не упала на город, свидетельствует о высокой степени боеготовности систем ПВО коалиции;

  • Энергетические объекты под прицелом: Пожар на топливной базе возле аэропорта показывает, что хуситы выбирают энергетическую инфраструктуру в качестве наиболее уязвимой точки;

  • Удар по мирным переговорам: Подобные атаки означают, что дипломатические контакты между сторонами зашли в тупик;

  • Нестабильность на нефтяном рынке: Любая ракета, направленная на саудовскую территорию, провоцирует резкий рост цен на «черное золото» на мировых биржах.

Хотя эта успешная военная операция в небе над Эр-Риядом спасла столицу от катастрофы, она показала, что напряженность на Аравийском полуострове вновь возрастает до опасного уровня.

А как считаете вы, сможет ли арабская коалиция полностью защитить стратегические объекты Саудовской Аравии от ракет хуситов, или Ближний Восток останется в тисках новой войны? Как подобные удары повлияют на рынок авиации и топлива? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим оперативным обзором со всеми близкими и любителями международных новостей!

Ансар АллахЭр-РиядАрабская коалицияБаллистическая ракета
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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