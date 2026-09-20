На белорусской границе произошло важное и в последнее время редкое гуманитарное событие между Москвой и Киевом. Российская и украинская стороны при посредничестве официального Минска успешно завершили процесс взаимного обмена представителями мирного населения. Согласно официальным данным, подтвержденным белорусским государственным информационным агентством («БелТА») и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, этот процесс был организован на контрольно-пропускном пункте «Новая Гута» на белорусско-украинской государственной границе.

В рамках гуманитарного соглашения из России на Украину к родным вернулись 15 мирных граждан, в то время как с украинской территории к родственникам в Россию были отправлены 3 человека. Большая часть этих людей — пенсионеры, нуждающиеся в уходе и пожилые граждане с ограниченной подвижностью. Как выяснилось, самым старшим из возвращенных на Украину граждан оказался 96-летний человек, а самым младшим — 49-летний. Вместе с тем, украинский омбудсмен ранее выступил со спорным статистическим заявлением по поводу мобилизации, подчеркнув, что лишь 2 процента лиц, привлеченных сотрудниками ТЦК, добираются до линии фронта.

И вот вопрос: возвращается ли минская площадка для дипломатического диалога, сможет ли этот гуманитарный шаг открыть путь к более широким переговорам между сторонами и почему в обмене приоритет отдали именно пожилым гражданам?

«96-летний старец и встреча на границе»: развитие событий в «Новой Гуте»

Основные моменты процесса, осуществленного в рамках гуманитарного коридора:

Соглашение при посредничестве Минска: Тонкие переговоры между двумя государствами прошли при поддержке Беларуси, а пункт «Новая Гута» был определен в качестве безопасного места обмена;

Формула 15 на 3: Российская сторона вернула в семьи 15 граждан Украины, а с украинской территории к своим родственникам вернулись 3 россиянина;

Возрастная категория и состояние здоровья: Среди возвращенных самым старшим был 96-летний старик, а самым молодым — 49-летний; основным контингентом стали пенсионеры с ограниченной подвижностью;

Согласованность омбудсменов: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии агентству УНИАН полностью подтвердил все цифры и детали, предоставленные Минском;

Признание Лубинца насчет мобилизации: На фоне данного обмена омбудсмен коснулся темы призыва на военную службу на Украине, напомнив, что лишь очень малая часть (2%) мобилизованных попадает напрямую на поле боя.

Показатели гуманитарного обмена в пункте «Новая Гута»

Официальный протокол процесса, прошедшего на белорусско-украинской границе:

Показатели и критерии Возвращенные из России на Украину Возвращенные с Украины в Россию Количество граждан 15 мирных жителей 3 мирных жителя Социальный статус Пенсионеры, лица с ограниченной подвижностью Граждане, желающие воссоединиться с семьями Возрастные рамки Самый старший — 96 лет, самый молодой — 49 лет Категория пожилых и нуждающихся лиц Место обмена Пограничный пункт контроля «Новая Гута» Пограничный пункт контроля «Новая Гута» Государство-посредник Республика Беларусь (подтверждение «БелТА») Республика Беларусь (минский канал) Официальное подтверждение Дмитрий Лубинец (украинский омбудсмен) Официальный Минск и профильные ведомства

Анализ международного права: Эксперты о гуманитарном шаге на границе

Выводы специалистов по международной политике и правам человека:

Приоритет воссоединения семей: Передача пожилых и нуждающихся граждан родственникам через границу в тяжелых условиях военного конфликта означает сохранение сторонами минимальных гуманитарных норм;

Белорусская дипломатическая платформа: Посредническая роль Минска благодаря этому соглашению вновь активизировалась, показав, что приграничная территория может служить надежным местом для гуманитарных коридоров;

Психологическое значение: Возвращение домой 96-летнего гражданина вызвало положительный резонанс в обществе, напоминая, что судьбы простых людей остаются в центре внимания независимо от политических противоречий;

Влияние на будущие процессы: Успешный обмен гражданскими лицами может послужить важным психологическим фундаментом для переговоров о последующем возвращении других категорий пленных и удерживаемых лиц.

Эта гуманитарная миссия в «Новой Гуте» стала одним из важнейших шагов на пути к воссоединению семей и сбережению человеческих жизней в любых сложных условиях.

А как считаете вы, сможет ли этот успешный обмен гражданскими лицами на границе стать толчком для возобновления полноценных мирных переговоров между сторонами? Думаете ли вы, что минская площадка в будущем снова может превратиться в главный дипломатический центр? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этой важной гуманитарной новости со всеми близкими и любителями международных событий!