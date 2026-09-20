Удобство для узбекистанцев, едущих в Казахстан: теперь достаточно одного QR-кода

Для граждан Узбекистана и Казахстана внедряется новая возможность, упрощающая осуществление трансграничных платежей. Теперь узбекистанцы смогут оплачивать покупки в Казахстане через местную единую систему QR-кодов, а казахстанцы в Узбекистане — с помощью UzQR.

Благодаря новой системе граждане Узбекистана получат возможность напрямую оплачивать покупки в торговых точках Казахстана, используя местную систему QR-кодов.

Ожидается, что это упростит процесс осуществления повседневных расходов за рубежом. Аналогичная возможность будет создана и для граждан Казахстана. Они смогут совершать платежи через UzQR при покупках в Узбекистане.

То есть у граждан двух стран появится возможность осуществлять трансграничные платежи с помощью QR-кода.