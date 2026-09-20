Обнаружена библиотека, скрывавшаяся за стеной в течение 15 лет (видео)

В Сирии за стеной дома были обнаружены сотни книг, которые прятали на протяжении 15 лет. Мужчина по имени Абу Билал спрятал свою ценную библиотеку за стеной в своем доме в 2011 году, когда ситуация с безопасностью ухудшилась, с целью ее сохранения. Об этом сообщает Ал Джазира.

Сообщается, что Абу Билал после укрытия книг возвел поверх них бетонную стену, а позже покинул Сирию вместе с семьей. Спустя почти 15 лет он вернулся домой и разрушил стену с помощью молотка.

Из-за стены были извлечены сотни книг и журналов, религиозная литература, рукописи, свидетельства о чтении Корана, а также личные документы. По данным источников, большая часть библиотеки, несмотря на многолетнее пребывание в закрытом пространстве, сохранилась в хорошем состоянии.

Эти моменты были засняты на видео сыном Абу Билала, писателем и активистом Билалом Аллуном, и опубликованы в социальных сетях. На видео запечатлено, как мужчина рушит стену и по одной достает скрывавшиеся годами книги.

Отмечается, что для Абу Билала библиотека была не просто собранием книг, а ценным наследием, которое он оберегал долгие годы. То, что он воссоединился со своими книгами спустя 15 лет, вызвало большой интерес в социальных сетях.