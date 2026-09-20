Флагманы Xiaomi 18 Pro и Pro Max официально представлены

Компания Xiaomi за три дня до предстоящей презентации опубликовала официальные изображения своих флагманских смартфонов нового поколения — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, эти долгожданные устройства представлены в черном и белом корпусах и привлекают внимание передовыми технологиями и уникальным дизайном. Полноценная презентация новых флагманов запланирована на 23 сентября в 19:00 по местному времени, что станет еще одним важным шагом компании на мобильном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из ключевых особенностей смартфонов остался дополнительный экран на задней панели, возможности которого в новом поколении были значительно расширены. Xiaomi называет это решение «универсальным задним экраном». Интегрированный в крупный блок камер дисплей способен отображать не только время, уведомления и изображения, но и различные интерактивные приложения и виджеты.

Искусственный интеллект и расширенные возможности

В устройствах нового поколения Xiaomi успешно внедрила функции, созданные с помощью AI, на второй экран. В частности, в презентационных материалах компания показала, как на этом экране работают таймер для варки яиц, контроль потребления воды, специальные карточки для запоминания английских слов и рекомендации по рецептам.

Компания отмечает, что задний дисплей прошлогодней серии стал очень популярным среди пользователей. В настоящее время пользователи взаимодействуют с карточками приложений на нем более 4 миллионов раз в день, а количество устанавливаемых ежедневно новых обоев превышает 3,5 миллиона.

Передовая камера и технические характеристики

Согласно сообщению Иксбт.ком, смартфоны Xiaomi 18 Pro будут оснащены новой флагманской мобильной платформой, созданной по 2-нм техпроцессу. Хотя компания не раскрыла точных деталей, почти наверняка речь идет о новом топовом СоК-чипе от Qualcomm. Особое внимание в возможностях смартфонов уделено камерам, которые оснащены мощной системой Леика с двумя 200-мегапиксельными сенсорами.

Устройства будут оснащены экраном нового поколения с технологией Супер Pixel и системой подсветки М11. Рамка вокруг дисплея была рекордно уменьшена и составляет всего 0,99 мм. Также корпус был значительно переработан и получил новую металлическую рамку с сильно скругленными углами.

Емкость аккумулятора и инновационные технологии

Примечательно, что емкость аккумуляторов смартфонов также значительно увеличилась по сравнению с предыдущими поколениями. Модель Xiaomi 18 Pro оснащена специальной батареей Джиншаджианг емкостью 7000 мА·ч, а более продвинутая версия Xiaomi 18 Pro Max получила аккумулятор на 8500 мА·ч.

В этих современных аккумуляторах использована технология с содержанием кремния до 32 процентов. Это позволило значительно увеличить емкость батареи, не увеличивая при этом пропорционально ее физические размеры.