Невеста оказала первую помощь двоим сотрудникам, почувствовавшим себя плохо на свадебной церемонии

В индийском штате Керала врач Ширин Субайр оказала первую помощь двум сотрудникам кейтеринга, которым стало плохо прямо во время ее свадьбы. Об этом сообщает Индиа Тодай.

Сообщается, что во время свадебной церемонии Ширин Субайр и доктора Риаза в городе Каннур ухудшилось самочувствие двух женщин, работавших в команде кейтеринга. У одной из них пошла носом кровь, а у другой закружилась голова.

Поскольку на церемонии знали, что Ширин — врач, ее попросили о помощи. Несмотря на то, что она была в свадебном платье, невеста временно прервала церемонию, проверила состояние женщин и оказала им первую помощь.

Женщине с носовым кровотечением посоветовали наклониться вперед и зажать мягкую часть носа на 10–15 минут. Женщину же с головокружением уложили, слегка приподняв ей ноги.

Ширин сочла этот случай обычным для себя делом. Она отметила, что если кто-то нуждается в помощи, нужно помогать по мере возможностей.

Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях, вызвав множество похвал в адрес Ширин Субайр. Сама врач рассказала, что в тот момент даже не заметила, как ее кто-то снимает.