Гарри Кейн сдержанно отреагировал на слова Ламина Ямаля

·66·Спорт
Гарри Кейн сдержанно отреагировал на слова Ламина Ямаля

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дипломатично отреагировал на критические высказывания таланта «Барселоны» Ламина Ямаля о «Золотом мяче» и индивидуальных показателях. Капитан сборной Англии предпочел признать мастерство соперника, вместо того чтобы отвечать на возможные выпады в свой адрес, и подчеркнул, что сосредоточен на своей работе на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ситуация, вызвавшая резонанс, началась после того, как юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль в одном из интервью заявил, что «Золотой мяч» не должен вручаться только футболисту, забившему 80 голов, а награда должна достаться лучшему игроку планеты в целом. Многие восприняли это мнение как прямой намек на нападающего «Баварии» Гарри Кейна, показавшего высокие результаты по ходу сезона.

Согласно данным иксбт.ком, Гарри Кейн является одним из главных претендентов на эту престижную награду благодаря своим выдающимся результатам в сезоне 2025/26, включая 73 гола во всех турнирах за клуб и сборную. Английский форвард отреагировал на эти спорные высказывания после того, как забил свой юбилейный, 100-й гол в Бундеслиге.

Дипломатия Кейна и резкий ответ руководства «Баварии»

«Бавария» одержала победу над «Унионом» со счетом 7:0, и после этого матча Гарри Кейн предпочел не обострять слова Ямаля. Английский футболист проявил сдержанность в своем интервью: «Я не знаю, что именно он имел в виду. Ямаль — потрясающий игрок. Он, как и другие, провел отличный сезон».

Также опытный нападающий отметил, что борьба за награду еще не завершена и претендентов много. Он упомянул, что такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Родри и его одноклубник Майкл Олисе, также ведут серьезную конкуренцию. «Каждый имеет право высказывать свое мнение. Это от меня не зависит», — добавил он.

Однако руководство мюнхенского клуба оказалось менее сдержанным, чем футболист, и отреагировало на ситуацию более жестко. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль выступил против заявления молодого каталонского игрока, сказав следующее: «Лучшие игроки — это те, кто не нуждается в специальных кампаниях».

Возможности Майкла Олисе

В своем комментарии Макс Эберль также поддержал другого атакующего игрока клуба, высоко оценив его потенциал. По мнению руководства клуба, другие лидеры команды также заслуживают самого высокого признания.

«Для меня Майкл Олисе также является одним из претендентов на «Золотой мяч». Он один из лучших игроков в мире», — заявил Макс Эберль в ответ на слова представителя «Барселоны».

Подводя итог, Гарри Кейн показал, что он не эгоистичная звезда и сосредоточен только на игре на поле. Подобные дискуссии вокруг индивидуальных наград лишь усиливают накал в футбольном мире и подогревают интерес болельщиков.

Гарри КейнЛамин ЯмальЗолотой МячБаварияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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