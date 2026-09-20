Honor Кс9е Pro: аккумулятор 11 000 мА·ч и защита ИП69К

·39·Технологии
Honor Кс9е Pro: аккумулятор 11 000 мА·ч и защита ИП69К

Известный технологический бренд раскрыл внешний вид и ключевые возможности своего нового смартфона Honor Кс9е Pro перед официальным анонсом. Как сообщает издание иксбт.ком, устройство готовится привлечь внимание рынка благодаря сверхъёмкому аккумулятору и высокопрочному корпусу. Об этом сообщает издание Иксбт.ком.

Согласно предоставленным производителем данным, новый гаджет поступит в продажу в четырех привлекательных цветах. Покупатели смогут выбрать один из вариантов: Давн Голд, Миднигхт Блак, Реддиш Браун или Роял Пурпле.

Прочность и защита от воды

Одной из самых примечательных особенностей смартфона является его способность выдерживать экстремальные условия. Компания подтвердила высокий уровень защиты устройства от воды и пыли, заявив о поддержке стандартов ИП68, ИП69 и ИП69К. Даже испытания погружением в горячую воду показывают, что аппарат готов к тяжелым условиям эксплуатации.

Также предусмотрена усиленная защита корпуса от ударов при падении. На задней панели расположен блок камеры, состоящий из двух модулей, основной датчик которого обеспечивает разрешение 108 Мп. Технические характеристики второго дополнительного сенсора пока держатся в секрете.

Экран и огромный источник питания

Ещё одной впечатляющей характеристикой устройства можно назвать его экран. По данным инсайдеров и компании, пиковая яркость дисплея ожидается на уровне до 10 000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Сердцем Honor Кс9е Pro, несомненно, станет его огромный аккумулятор ёмкостью 11 000 мА·ч. Для быстрой зарядки батареи предусмотрена технология проводной зарядки мощностью 80 Вт. Кроме того, имеется возможность заряжать другие гаджеты с помощью функции обратной зарядки мощностью 27 Вт.

Все остальные подробности о смартфоне, включая модель процессора, объем памяти, параметры экрана и цену, будут полностью раскрыты на официальной презентации, которая состоится 24 сентября текущего года.

HonorHonor X9e ProСмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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