Мужчина, искавший свою няню 38 лет, подарил ей автомобиль и 10 миллионов франков

·63·Мир
Мужчина, искавший свою няню 38 лет, подарил ей автомобиль и 10 миллионов франков

Зарубежные СМИ сообщили о том, что француз, который 38 лет разыскивал свою няню, заботившуюся о нем в детстве в Кот-д'Ивуаре, наконец нашел ее.

Согласно информации, отец мужчины несколько лет назад находился по работе в Кот-д'Ивуаре. В тот период женщина по имени Айша присматривала за его маленьким сыном и с любовью заботилась о нем.

Позже семья вернулась во Францию, и связь между ними прервалась. Однако мужчина спустя годы не забыл женщину, которая заботилась о нем в детстве. Спустя 38 лет ему удалось найти свою няню.

Сообщается, что он отправился в Кот-д'Ивуар и встретился с Айшей. В знак благодарности он вручил ей 10 миллионов франков КФА, подарил новый автомобиль и обеспечил ежемесячные выплаты до конца жизни.

Отмечается, что Айша планирует потратить часть этих средств на ремонт своего дома и образование внуков.

Французский мужчинаКот-д'ИвуарАйша10 миллионов франков КФА
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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