Торжественно начавшиеся в японском городе Нагоя КсКс летние Азиатские игры уже в первый же день подарили бескомпромиссные поединки и неожиданные результаты. По итогам соревнований стартового дня спортсмены из 27 стран контитента успели завоевать как минимум по одной медали. Как и ожидалось, Китай, Япония и Южная Корея сразу же захватили лидерство в медальном зачете. Китай уверенно вышел на 1-е место с 11 золотыми медалями, в то время как хозяева турнира японцы оформили 6 золотых, а Южная Корея — 4.

Однако главным сенсационным событием дня стала делегация нашего ближайшего соседа — Казахстана: тот факт, что они уже в первый день завоевали 6 медалей, 4 из которых оказались золотыми, удивил спортивную общественность. Ведь на прошлых Азиатских играх казахстанцы свою первую медаль добыли лишь на 4-й день. В копилку же делегации Узбекистана первую медаль принес наш 18-летний талантливый каратист Хумоюнмирзо Халимов; благодаря его серебряной медали наши представители пока делят 16-е место с Катара. Другие представители Центральной Азии — Кыргызстан и Таджикистан — завоевали по одной бронзовой медали.

Удержит ли этот бурный старт Казахстан в первой четвертке, и на какое место в общекомандном зачете поднимутся спортсмены Узбекистана с началом соревнований по борьбе, боксу и дзюдо?

«Дождь из золота и героизм Халимова»: хроника 1-го дня Нагои-2026

Главные события и поворотные моменты первого дня КсКс Азиатских игр:

Абсолютное лидерство Китая: Спортсмены Поднебесной уже в 1-й день завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали (всего 20), заняв первое место с большим отрывом;

Высокая эффективность Казахстана: Наши соседи вышли в 4 финала и во всех победили (4 золота) — чемпионами Азии стали Алексей Луценко и Рината Султанова в велоспорте, а также Бигабил Жоламан и София Берульцева в каратэ;

Историческое серебро от Хумоюнмирзо Халимова: 18-летний узбекский каратист после упорных боев дошел до финала и записал на счет Узбекистана первую медаль в Нагое;

Отставание хозяев: Хотя Япония сравнялась с Китаем по общему количеству медалей (20), по качеству золотых наград (6) она отстает почти в два раза;

Ряды Центральной Азии: Сборные Таджикистана и Кыргызстана также активно вступили в борьбу, завершив 1-й день с 1 бронзовой медалью каждая.

КсКс Азиатские игры (Нагоя-2026): Медальный зачет по итогам 1-го дня

Показатели ведущих стран и команд Центральной Азии:

Место Страна / Делегация Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 Китай 11 6 3 20 2 Япония (Хозяева) 6 7 7 20 3 Республика Корея 4 3 7 14 4 Казахстан 4 0 2 6 ... ... ... ... ... ... 16 Узбекистан 0 1 0 1 16 Катар 0 1 0 1 22 Кыргызстан 0 0 1 1 22 Таджикистан 0 0 1 1

Спортивная экспертиза: Почему это только начало и когда поднимется Узбекистан?

Анализ международных спортивных обозревателей и экспертов по поводу старта в Нагое:

Феноменальный скачок Казахстана: Сильный состав сборной Казахстана в велоспорте и каратэ дал максимальный результат в первый день; однако удастся ли им удержаться в первой четвертке, зависит от предстоящих турниров по единоборствам;

Будущее Хумоюнмирзо Халимова: Завоевание серебра в 18 лет в финале Азиатских игр среди взрослых доказывает формирование нового поколения узбекской школы каратэ;

«Золотой запас» Узбекистана впереди: Показчики первого дня не должны вызывать беспокойства; впереди только начинаются соревнования по боксу, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике и таэквондо, где ожидаются главные золотые медали;

Дуэль Китая и Японии: Большое количество серебряных и бронзовых наград у хозяев создает почву для явного отрыва Китая по золоту.

Первый день Азиатских игр в Нагое продемонстрировал жесткую конкуренцию, а впереди нас ждут яркие победы с участием узбекских спортсменов.

Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана войти в топ-5 общекомандного зачета на этих Азиатских играх? В каком виде спорта и от кого вы ждете первую золотую медаль? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь оперативными спортивными новостями о соревнованиях в Нагое-2026 со всеми друзьями и болельщиками!