Новый удар по пробкам в Ташкенте: на 5-километровой дороге запущена «Зеленая волна» (видео)

В целях регулирования транспортного потока в столице и значительной экономии времени водителей в пути специалисты Ташкентского городского ЦОДД (Центра организации дорожного движения) успешно реализовали очередной крупный инновационный проект. На оживленном участке дороги протяженностью 5 километров от Узбекского государственного университета мировых языков до станции метро «Беруни» официально начала функционировать современная интеллектуальная система «Зеленая волна».

В рамках проекта в общей сложности 12 светофорных объектов, расположенных на этом направлении, были синхронизированы между собой, создав благоприятные условия для беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств. По данным анализа ЦОДД, водители, двигавшиеся со скоростью 50–60 км/ч, теперь имеют возможность преодолеть этот 5-километровый отрезок без долгих ожиданий на красный свет — время в пути сократилось с 11 минут 30 секунд до 9 минут 40 секунд.

Итак, по какому принципу работает система «Зеленая волна», столкнутся ли с пробками те, кто не соблюдает установленный скоростной режим, и на каких еще центральных улицах Ташкента будет внедрена такая синхронизация?

«12 светофоров и сэкономленное время»: Важные аспекты проекта

Основные показатели и факты этих изменений на дорогах столицы:

5-километровый охват: расстояние от перекрестка Университета мировых языков до района «Беруни» полностью объединено в единую сеть;

Синхронизация 12 светофоров: Специалисты сопоставили фазы работы всех светофоров, сформировав цикл непрерывного зеленого света;

Рекомендуемая скорость: для максимального использования системы и избежания попадания на красный свет водителям необходимо двигаться со скоростью 50–60 км/ч;

Экономия времени и топлива: дорога, которая раньше в среднем занимала 11 минут 30 секунд, теперь преодолевается за 9 минут 40 секунд;

Экологическая польза: сокращение частых остановок и троганий с места значительно уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и износ тормозной системы автомобилей.

Показатели системы «Зеленая волна»: До и после внедрения

Сравнительные показатели изменений на 5-километровом участке:

Критерии и параметры До внедрения системы После запуска «Зеленой волны» Разница и эффективность Охваченное расстояние 5 км 5 км Полностью синхронизировано Состояние светофоров 12 независимых светофоров 12 синхронизированных светофоров Управление из единого центра Время преодоления пути 11 минут 30 секунд 9 минут 40 секунд Экономия 1 минуты 50 секунд Оптимальная скорость движения Беспорядочная (разгон/торможение) 50–60 км/ч (Стабильная) Остановки на светофорах резко сократились Дорожный трафик Частые остановки и заторы Непрерывный «зеленый коридор» Пропускная способность увеличена

Транспортная экспертиза: Почему «Зеленая волна» важна для столицы?

Выводы экспертов по дорожному движению и градостроительству:

Преимущество интеллектуального управления: цифровизация существующей инфраструктуры и корректировка ритма светофоров вместо расширения дорог является самым дешевым и быстрым способом борьбы с пробками;

Скоростная дисциплина для водителей: главный секрет «Зеленой волны» заключается в том, что водитель должен ехать без превышения скорости (в пределах 50–60 км/ч). Если водитель разгонится выше нормы или поедет слишком медленно, на следующем перекрестке он столкнется с красным светом;

Баланс общественного и легкового транспорта: плавность движения служит залогом соблюдения интервалов движения автобусов и пассажирского транспорта;

Ближайшие планы: ожидается, что в дальнейшем этот опыт ЦОДД будет расширен и на других крупных магистралях столицы, таких как проспекты Бунёдкор, Амира Темура и Малая кольцевая дорога.

Успешный запуск «Зеленой волны» на дороге от «Университета мировых языков» до «Беруни» стал важным шагом на пути к «умному» управлению транспортом в городе Ташкенте.

А как вы думаете, на каких еще дорогах и улицах Ташкента есть наибольшая потребность в системе «Зеленая волна»? Сможет ли ограничение скорости в 50–60 км/ч приучить столичных водителей передвигаться без остановок на светофорах? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой актуальной новостью для столичных водителей со всеми близкими и группами автошкол!