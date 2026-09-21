Новый удар по пробкам в Ташкенте: на 5-километровой дороге запущена «Зеленая волна» (видео)
В целях регулирования транспортного потока в столице и значительной экономии времени водителей в пути специалисты Ташкентского городского ЦОДД (Центра организации дорожного движения) успешно реализовали очередной крупный инновационный проект. На оживленном участке дороги протяженностью 5 километров от Узбекского государственного университета мировых языков до станции метро «Беруни» официально начала функционировать современная интеллектуальная система «Зеленая волна».
В рамках проекта в общей сложности 12 светофорных объектов, расположенных на этом направлении, были синхронизированы между собой, создав благоприятные условия для беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств. По данным анализа ЦОДД, водители, двигавшиеся со скоростью 50–60 км/ч, теперь имеют возможность преодолеть этот 5-километровый отрезок без долгих ожиданий на красный свет — время в пути сократилось с 11 минут 30 секунд до 9 минут 40 секунд.
Итак, по какому принципу работает система «Зеленая волна», столкнутся ли с пробками те, кто не соблюдает установленный скоростной режим, и на каких еще центральных улицах Ташкента будет внедрена такая синхронизация?
«12 светофоров и сэкономленное время»: Важные аспекты проекта
Основные показатели и факты этих изменений на дорогах столицы:
5-километровый охват: расстояние от перекрестка Университета мировых языков до района «Беруни» полностью объединено в единую сеть;
Синхронизация 12 светофоров: Специалисты сопоставили фазы работы всех светофоров, сформировав цикл непрерывного зеленого света;
Рекомендуемая скорость: для максимального использования системы и избежания попадания на красный свет водителям необходимо двигаться со скоростью 50–60 км/ч;
Экономия времени и топлива: дорога, которая раньше в среднем занимала 11 минут 30 секунд, теперь преодолевается за 9 минут 40 секунд;
Экологическая польза: сокращение частых остановок и троганий с места значительно уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и износ тормозной системы автомобилей.
Показатели системы «Зеленая волна»: До и после внедрения
Сравнительные показатели изменений на 5-километровом участке:
Критерии и параметры
До внедрения системы
После запуска «Зеленой волны»
Разница и эффективность
Охваченное расстояние
5 км
5 км
Полностью синхронизировано
Состояние светофоров
12 независимых светофоров
12 синхронизированных светофоров
Управление из единого центра
Время преодоления пути
11 минут 30 секунд
9 минут 40 секунд
Экономия 1 минуты 50 секунд
Оптимальная скорость движения
Беспорядочная (разгон/торможение)
50–60 км/ч (Стабильная)
Остановки на светофорах резко сократились
Дорожный трафик
Частые остановки и заторы
Непрерывный «зеленый коридор»
Пропускная способность увеличена
Транспортная экспертиза: Почему «Зеленая волна» важна для столицы?
Выводы экспертов по дорожному движению и градостроительству:
Преимущество интеллектуального управления: цифровизация существующей инфраструктуры и корректировка ритма светофоров вместо расширения дорог является самым дешевым и быстрым способом борьбы с пробками;
Скоростная дисциплина для водителей: главный секрет «Зеленой волны» заключается в том, что водитель должен ехать без превышения скорости (в пределах 50–60 км/ч). Если водитель разгонится выше нормы или поедет слишком медленно, на следующем перекрестке он столкнется с красным светом;
Баланс общественного и легкового транспорта: плавность движения служит залогом соблюдения интервалов движения автобусов и пассажирского транспорта;
Ближайшие планы: ожидается, что в дальнейшем этот опыт ЦОДД будет расширен и на других крупных магистралях столицы, таких как проспекты Бунёдкор, Амира Темура и Малая кольцевая дорога.
Успешный запуск «Зеленой волны» на дороге от «Университета мировых языков» до «Беруни» стал важным шагом на пути к «умному» управлению транспортом в городе Ташкенте.
А как вы думаете, на каких еще дорогах и улицах Ташкента есть наибольшая потребность в системе «Зеленая волна»? Сможет ли ограничение скорости в 50–60 км/ч приучить столичных водителей передвигаться без остановок на светофорах? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой актуальной новостью для столичных водителей со всеми близкими и группами автошкол!
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