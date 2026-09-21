Новый удар по пробкам в Ташкенте: на 5-километровой дороге запущена «Зеленая волна» (видео)

·38·Узбекистан
Новый удар по пробкам в Ташкенте: на 5-километровой дороге запущена «Зеленая волна» (видео)

В целях регулирования транспортного потока в столице и значительной экономии времени водителей в пути специалисты Ташкентского городского ЦОДД (Центра организации дорожного движения) успешно реализовали очередной крупный инновационный проект. На оживленном участке дороги протяженностью 5 километров от Узбекского государственного университета мировых языков до станции метро «Беруни» официально начала функционировать современная интеллектуальная система «Зеленая волна».

В рамках проекта в общей сложности 12 светофорных объектов, расположенных на этом направлении, были синхронизированы между собой, создав благоприятные условия для беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств. По данным анализа ЦОДД, водители, двигавшиеся со скоростью 50–60 км/ч, теперь имеют возможность преодолеть этот 5-километровый отрезок без долгих ожиданий на красный свет — время в пути сократилось с 11 минут 30 секунд до 9 минут 40 секунд.

Итак, по какому принципу работает система «Зеленая волна», столкнутся ли с пробками те, кто не соблюдает установленный скоростной режим, и на каких еще центральных улицах Ташкента будет внедрена такая синхронизация?

«12 светофоров и сэкономленное время»: Важные аспекты проекта

Основные показатели и факты этих изменений на дорогах столицы:

  • 5-километровый охват: расстояние от перекрестка Университета мировых языков до района «Беруни» полностью объединено в единую сеть;

  • Синхронизация 12 светофоров: Специалисты сопоставили фазы работы всех светофоров, сформировав цикл непрерывного зеленого света;

  • Рекомендуемая скорость: для максимального использования системы и избежания попадания на красный свет водителям необходимо двигаться со скоростью 50–60 км/ч;

  • Экономия времени и топлива: дорога, которая раньше в среднем занимала 11 минут 30 секунд, теперь преодолевается за 9 минут 40 секунд;

  • Экологическая польза: сокращение частых остановок и троганий с места значительно уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и износ тормозной системы автомобилей.

Показатели системы «Зеленая волна»: До и после внедрения

Сравнительные показатели изменений на 5-километровом участке:

Критерии и параметры

До внедрения системы

После запуска «Зеленой волны»

Разница и эффективность

Охваченное расстояние

5 км

5 км

Полностью синхронизировано

Состояние светофоров

12 независимых светофоров

12 синхронизированных светофоров

Управление из единого центра

Время преодоления пути

11 минут 30 секунд

9 минут 40 секунд

Экономия 1 минуты 50 секунд

Оптимальная скорость движения

Беспорядочная (разгон/торможение)

50–60 км/ч (Стабильная)

Остановки на светофорах резко сократились

Дорожный трафик

Частые остановки и заторы

Непрерывный «зеленый коридор»

Пропускная способность увеличена

Транспортная экспертиза: Почему «Зеленая волна» важна для столицы?

Выводы экспертов по дорожному движению и градостроительству:

  • Преимущество интеллектуального управления: цифровизация существующей инфраструктуры и корректировка ритма светофоров вместо расширения дорог является самым дешевым и быстрым способом борьбы с пробками;

  • Скоростная дисциплина для водителей: главный секрет «Зеленой волны» заключается в том, что водитель должен ехать без превышения скорости (в пределах 50–60 км/ч). Если водитель разгонится выше нормы или поедет слишком медленно, на следующем перекрестке он столкнется с красным светом;

  • Баланс общественного и легкового транспорта: плавность движения служит залогом соблюдения интервалов движения автобусов и пассажирского транспорта;

  • Ближайшие планы: ожидается, что в дальнейшем этот опыт ЦОДД будет расширен и на других крупных магистралях столицы, таких как проспекты Бунёдкор, Амира Темура и Малая кольцевая дорога.

Успешный запуск «Зеленой волны» на дороге от «Университета мировых языков» до «Беруни» стал важным шагом на пути к «умному» управлению транспортом в городе Ташкенте.

А как вы думаете, на каких еще дорогах и улицах Ташкента есть наибольшая потребность в системе «Зеленая волна»? Сможет ли ограничение скорости в 50–60 км/ч приучить столичных водителей передвигаться без остановок на светофорах? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой актуальной новостью для столичных водителей со всеми близкими и группами автошкол!

Система Зеленая волнаЦОДД (Центр организации дорожного движения)станция метро Берунитранспортные проблемы Ташкента
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Из далёкого селения — до премии в 50 тысяч долларов»: учитетельница, растрогавшая Президента«Из далёкого селения — до премии в 50 тысяч долларов»: учитетельница, растрогавшая ПрезидентаВчера, 17:15«У хокима нет терпения читать постановления»: Президент выдвинул жесткие требования к руководителям (видео)«У хокима нет терпения читать постановления»: Президент выдвинул жесткие требования к руководителям (видео)Вчера, 13:09Большая льгота для детей педагогов: предоставляется скидка 30% на оплату контрактаБольшая льгота для детей педагогов: предоставляется скидка 30% на оплату контрактаВчера, 12:52Срок оплаты контракта продлен до 15 октября: важные условия для студентов!Срок оплаты контракта продлен до 15 октября: важные условия для студентов!Вчера, 12:18Премия в 616 млн сумов: определены победители конкурса «Учитель года»Премия в 616 млн сумов: определены победители конкурса «Учитель года»Вчера, 11:45Победители конкурса «Учитель года»: 208 педагогов получат премии по 616 млн сумовПобедители конкурса «Учитель года»: 208 педагогов получат премии по 616 млн сумов19.09, 21:31
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан