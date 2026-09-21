«Даже если ты Моуринью...»: Симеоне ответил на судейский скандал в дерби

·71·Спорт
«Даже если ты Моуринью...»: Симеоне ответил на судейский скандал в дерби

После завершения напряженного мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги словесная война между двумя великими тренерами вышла на новый уровень. Обыгравший на «Метрополитано» «Реал» со счетом 2:1 главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в эфире ДАЗН поделился впечатлениями после матча, проанализировав не только тактические достижения своей команды, но и дав достойный ответ на жесткую критику судейства со стороны наставника соперника Жозе Моуринью.

Аргентинский специалист подчеркнул, что они завладели инициативой уже в первом тайме, у соперника практически не было никаких реальных моментов, а после получения численного преимущества этим воспользовались по максимуму, нанеся решающий удар силами Джонатана Дэвида. Касаясь резких претензий Моуринью в адрес арбитров, Симеоне хладнокровно напомнил, что уважение к рефери должно соблюдаться: «Даже если ты Моуринью, на поле дозволено далеко не все».

Так как же Симеоне удалось остановить звездный состав «Реала», насколько сильно спорный эпизод с пенальти с участием Джулиано Симеоне изменил судьбу матча и в какой степени эта победа повышает чемпионские амбиции «матрасников»?

«Контроль, пенальти и достойный ответ Моуринью»: тезисы Симеоне в эфире ДАЗН

Наиболее важные моменты и избранные цитаты, затронутые главным тренером «Атлетико»:

  • Тактическое превосходство в первом тайме: «В первом тайме мы очень хорошо контролировали игру, у соперника не было никаких явных моментов для взятия ворот»;

  • Поворотный момент матча: «Бывают ключевые эпизоды, способные изменить судьбу игры: ситуация с Джулиано и пенальти были именно таким моментом»;

  • Полное использование численного преимущества: После удаления защитника соперника «Атлетико» усилил давление и закрепил разницу в счете благодаря голу Джонатана Дэвида;

  • Резкая отповедь Моуринью: «Мне нечего комментировать по этому поводу. Это обычные вещи, которые случаются в футболе. Иногда решения принимаются в твою пользу, а иногда наоборот»;

  • Границы уважения к арбитрам: «Нельзя терять уважение к судьям. Даже если ты Моуринью, тебе не все дозволено».

Мадридское дерби: столкновение позиций Симеоне и Моуринью

Сравнение взглядов двух главных тренеров на противостояние на «Метрополитано»:

Показатели и аспекты

Диего Симеоне («Атлетико»)

Жозе Моуринью («Реал»)

Итоговый результат в матче

2:1 (Победа и поднятие на 2-е место)

1:2 (Поражение и падение на 3-ю строчку)

Оценка судейства и пенальти

«Рабочий момент в игре, решения иногда в твою пользу, иногда против тебя»

«Слабый и неопытный арбитр, у VAR есть давняя история с „Реалом“»

Главный ключ к игре

Контроль в первом тайме и воплощение численного преимущества в голы

Слом тактики из-за удаления Хейсена

Отношение к судьям

«Нельзя терять уважение, дозволено далеко не все»

Открытая ироничная атака на судейский комитет и систему

Футбольная экспертиза: почему ответ Симеоне ставит точку в дерби-скандале?

Основные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных экспертов:

  • Психологическое превосходство: Диего Симеоне не стал ввязываться в полемику по поводу спорных моментов, объяснив ситуацию как естественную часть футбола, и тем самым нанес хладнокровный удар по нервозному настрою в стане соперника;

  • Признание тактической победы: «Реал» в течение 90 минут не смог организовать ни одной реальной открытой атаки; даже гол Рюдигера стал следствием навалочных атак на последних минутах;

  • Фактор Джулиано и Дэвида: Тренер абсолютно верно оценил, что скоростные действия его сына Джулиано Симеоне, заработавшего пенальти и красную карточку в штрафной соперника, стали решающим эпизодом игры;

  • Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги: Эта победа подняла «Атлетико» с 16 очками на 2-ю строчку, оставив «Реал» позади и превратившись в главного преследователя «Барселоны» в чемпионской гонке.

Данная реакция Диего Симеоне показала, что «Атлетико» превзошел соперника не только на поле, но и в давлении со стороны прессы.

А как считаете вы, справедливы ли слова Диего Симеоне в адрес Моуринью «Даже если ты Моуринью, тебе не все дозволено» или у португальского специалиста были основания злиться на судей? Считаете ли вы, что «Атлетико» ближе к чемпионству в этом сезоне, чем «Реал»? Оставляйте свои мысли и аналитику в комментариях и делитесь заявлениями с самого жаркого дерби Ла Лиги со всеми любителями футбола!

Мадридское дербиАтлетико МадридРеал МадридДиего Симеоне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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