Начал громкий судебный процесс в отношении одного из самых высокопоставленных бывших руководителей столичной налоговой системы. Уголовное дело по тяжким статьям в отношении бывшего начальника Государственного налогового управления города Ташкента Насимджанова Юнусжона Зохидовича в эти дни открыто и бескомпромиссно рассматривается в Шайхантахурском районном суде по уголовным делам. Согласно оперативным выводам следствия, бывший главный налоговик официально обвиняется по двум тяжким пунктам Уголовного кодекса Республики Узбекистан — пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями).

Для информации, он бессменно руководил столичной налоговой системой с 2021 по начало 2026 года. Однако 27 января 2026 года на расширенном критическом совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева было дано прямое поручение об освобождении его от занимаемой должности, проведении глубокой ревизии финансовой деятельности и строгом обеспечении верховенства закона.

Итак, какие доказательства всплыли в ходе следствия по делу Юнусжона Насимджанова, какие меры наказания могут быть к нему применены и какой поворот в борьбе с коррупцией в госорганах создаст это громкое судебное разбирательство?

«Поручение января, тяжкие статьи и зал суда»: Хроника уголовного дела

Самые важные факты и процессы по делу бывшего главного налоговика столицы:

Критика Президента и отставка: 27 января 2026 года на совещании под председательством главы государства Насимджанов был освобожден от занимаемой должности из-за серьезных недостатков и злоупотреблений в системе;

Ревизия деятельности: По поручению главы государства правоохранительными органами была тщательно изучена его 5-летняя (2021–2026 гг.) руководящая деятельность;

Обвинение по двум тяжким статьям: В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по фактам хищения в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями;

Начало судебного процесса: На основе собранных материалов и вещественных доказательств дело было передано в Шайхантахурский районный суд по уголовным делам, и начались судебные слушания;

Масштаб ответственности: В соответствии с законодательством, если обвинения найдут свое подтверждение, бывший руководитель может быть подвергнут наказанию в виде лишения свободы на длительный срок и лишения права занимать определенные должности.

Показатели уголовного дела и детали обвинения в отношении Юнусжона Насимджанова

Официальные сведения о должности бывшего начальника управления и судебном процессе:

Критерии и направления Официальные данные и детали Лицо на скамье подсудимых Насимджанов Юнусжон Зохидович Занимаемая должность Бывший начальник Государственного налогового управления города Ташкента (2021–2026 гг.) Суд, рассматривающий дело Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Статья обвинения №1 Статья 167, часть 3, пункт «а» УК РУз (Хищение в особо крупном размере) Статья обвинения №2 Статья 205, часть 2, пункт «а» УК РУз (Злоупотребление должностными полномочиями) Основа и толчок к делу Поручение Президента на совещании 27 января 2026 года и проверка

Правовой и социальный анализ: Что говорят эксперты о судебном процессе?

Основные выводы юристов и экспертов в области государственного управления:

Утрата «иммунитета неприкосновенности»: Суд над влиятельным руководителем столичного уровня, проработавшим 5 лет, показывает, что перед законом все равны и ни один чиновник не сможет уйти от ответственности;

Требование прозрачности в налоговой системе: Подобные проверки в налоговом управлении, являющемся наиболее чувствительной сферой для предпринимателей и представителей бизнеса, служат серьезным сигналом для сдерживания теневой экономики и незаконного давления в системе;

Неотвратимость сурового наказания: Часть 3 статьи 167 Уголовного кодекса относится к категории тяжких и в случае неуполного возмещения ущерба, причиненного государству, предусматривает длительные сроки тюремного заключения;

Значение решения суда для общественности: Открытое и законное проведение судебного процесса служит важным испытанием в укреплении доверия граждан к органам юстиции.

Данный судебный процесс над Юнусжоном Насимджановым находится в центре внимания широкой общественности как новая волна чисток в столичной администрации и контролирующих органах.

А по вашему мнению, способны ли такие открытые суды над высокопоставленными руководителями налоговых органов положить конец взяточничеству и незаконным присвоениям в системе? Какое наказание, по вашему мнению, должно применяться к должностным лицам, разграбившим государственное имущество? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного судебного процесса со всеми коллегами и близкими!