Одна ночь за 8 100 долларов: Саудовская Аравия запускает роскошный поезд

·1·Мир
Одна ночь за 8 100 долларов: Саудовская Аравия запускает роскошный поезд

Саудовская Аравия готовится к запуску первого в своей истории железнодорожного проекта премиум-класса — роскошного поезда Дреам оф те Десерт. Пассажиры получат возможность путешествовать на новом поезде начиная с третьего квартала 2027 года. Об этом сообщает Халидж Тимес.

Генеральный директор проекта и главный исполнительный директор компании Арсенале Интернатионал Раффаэле Брески охарактеризовал это путешествие как «настоящее театральное представление на колесах». По его словам, каждая деталь в поезде тщательно продумана, а все путешествие от начала и до конца организуется на основе единой концепции.

Одна ночь обойдется в 8 100 долларов

Дреам оф те Десерт будет состоять из 12 вагонов. В поезде предусмотрено 34 люксовых купе, он сможет одновременно принимать 72 пассажира.

Путешественникам будут предложены три различных маршрута. Ночевка в купе класса люкс будет стоить около 30 000 саудовских риалов, то есть примерно 8 100 долларов.

А те, кто пожелает совершить поездку на первых рейсах, смогут заранее внести возвращаемый депозит в размере примерно 2 500 риалов, то есть 680 долларов, и получить место в приоритетном списке.

Поезд преодолеет путь протяженностью более 1 000 километров

Hashamatli poyezd vagonining yotoqxona va mehmonxona qismlari aks etgan.

Основной маршрут в рамках проекта охватывает расстояние более 1 000 километров. Поезд будет двигаться на север от Эр-Рияда, проходя через отдаленные и еще малоизученные регионы Саудовской Аравии, практически до границы с Иорданией.

Поезд будет делать остановки в городах Аль-Кассим, Хаиль, Аль-Джауф и Курайят.

Как подчеркнул Раффаэле Брески, эти регионы недостаточно изучены даже среди жителей Саудовской Аравии. В 30–40 минутах езды от вокзалов расположены объекты наследия ЮНЕСКО, территории, которые могут быть включены в список в будущем, потухшие вулканы и различные фермы.

В программе путешествия также исторические места

В программу поездки включены крепость Марид в Аль-Джауфе и горы Ая в Хаиле.

Брески сравнил горы Ая со знаменитым регионом Аль-Ула, но подчеркнул, что природная среда и пейзажи этого места уникальны.

Продолжительность путешествий составит от двух до пяти ночей. В программу самого длинного, пятиночного маршрута будет включено также посещение Аль-Улы.

Проект Дреам оф те Десерт реализуется в рамках стратегии Саудовской Аравии Сауди Висион 2030. Данная стратегия нацелена на превращение страны в одно из ведущих туристических направлений мира.

Dream of the DesertSaudi Vision 2030Arsenale InternationalСаудовская Аравия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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