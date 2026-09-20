Мать пробежала босиком 3 км ради образования своих дочерей

·1·Мир
Мать пробежала босиком 3 км ради образования своих дочерей

В Индии 47-летняя Рамабай Ранвир победила в трехкилометровом забеге босиком, чтобы выиграть денежный приз для получения образования дочерей.

Женщина специально не готовилась к соревнованию. Поскольку во время бега обувь постоянно спадала, она сняла ее и продолжила забег босиком. В результате она первой пересекла финишную прямую в категории женщин от 30 до 60 лет.

За победу Рамабай получила денежный приз в размере 3 тысяч рупий (около 31 доллара). На эти деньги планируется купить книги и школьные принадлежности для ее дочерей.

Мать пробежала босиком 3 км ради образования своих дочерей

Рамабай осталась единственной кормилицей семьи после смерти мужа в 2012 году. Она вырастила двух дочерей, выполняя различную тяжелую работу. Сама женщина бросила школу в 13 лет.

Она хочет, чтобы у ее дочерей были те возможности, которых была лишена она сама. Сейчас одна из ее дочерей готовится к экзаменам для поступления в полицию, а вторая — на государственную службу.

Dalada sari kiygan ayol qo‘lida kitob tutgan qizning

После того как история Рамабай получила широкое распространение, главный судья Индии Сурья Кант поручил местным чиновникам оказать ей финансовую помощь в размере 50 тысяч рупий (около 521 доллара).

«Пока я жива, я должна сделать все от меня зависящее, чтобы дать дочерям хорошее образование», — сказала Рамабай.

Рамабай РанвирИндияЗабегОбразование детей
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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