В США 14 медсестер одного отделения забеременели одновременно

·103·Мир
В США 14 медсестер одного отделения забеременели одновременно

В 2025 году в больнице ХШС Ст. Винкент Хоспитал в штате Висконсин, США, наблюдался необычный случай. 14 медсестер, работающих в отделении Вомен анд Инфантс Кентер этого учреждения, забеременели одновременно.

Интересно, что все эти медсестры работали в отделении, оказывающем медицинскую помощь беременным женщинам и младенцам. В то время как в своей повседневной деятельности они помогали другим женщинам в процессе деторождения, они сами ожидали материнства.

Больница объявила об этом необычном случае в мае 2025 года. Поскольку сроки беременности медсестер совпали, они готовились уйти в декретный отпуск по очереди.

Для обеспечения беспрерывности рабочего процесса в отделении использовалась помощь временных сотрудников, внутренних гибких групп (флекс-групс) и других медсестер.

Позже, по информации больницы, восемь из 14 медсестер родили детей. Среди них на свет появились четыре девочки и четыре мальчика.

Этот случай в больнице привлек внимание как своеобразный «бэби-бум» 2025 года. То, что столько медсестер, работающих в одном отделении, одновременно ожидали детей, стало незабываемым событием как для них самих, так и для их коллег.

HSHS St. Vincent HospitalWomen and Infants Centerбеременность 14 медсестербэби-бум в 2025 году
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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