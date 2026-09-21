Смартфон Oppo А7 Pro Max 5Г вышел на глобальный рынок
Смартфон Oppo А7 Pro Max 5Г, представленный летом на китайском рынке, теперь вышел на международную арену. По сообщению иксбт.ком, это передовое устройство поступило в продажу в таких странах, как Австрия, Малайзия и Таиланд, привлекая внимание покупателей своими техническими характеристиками и доступностью. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Цена нового мобильного устройства на международном рынке варьируется в зависимости от региона. В частности, в Австрии версия с 6 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти оценена в 600 евро. В Малайзии модификация с 8 GB и 256 GB стоит 2300 ринггитов (около 565 долларов), а в Таиланде та же конфигурация продается примерно за 20 тысяч бат (600 долларов). Покупателям доступны синий и черный цветовые варианты.
Впечатляющая автономность и возможности зарядкиВ этом смартфоне основное внимание уделено емкости аккумулятора: устройство оснащено огромной батареей на 10 000 mAh. Этот показатель заметно выделяется среди современных флагманов и гаджетов среднего уровня. Аккумулятор поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 В.
Также еще одним удобным аспектом устройства является возможность использования его в качестве внешнего аккумулятора (повер банк) для зарядки других гаджетов. Выходная мощность при зарядке других устройств составляет 27 В, что создает дополнительное удобство в повседневном использовании.
Дисплей и технические возможностиСогласно сообщению иксбт.ком, новый смартфон оснащен 6,78-дюймовым АМОЛЭД-экраном, который обеспечивает разрешение 2772 × 1272 пикселей и частоту обновления 120 Hz. Дисплей гарантирует четкость и плавность изображения.
Аппаратная платформа устройства базируется на процессоре Snapdragon 4 Ген 5, выполненном по 4-нм техпроцессу. В качестве программного обеспечения установлена современная оболочка КолорОС 16 на базе Android 16.
Камера и защитные характеристикиЧто касается фотовозможностей, смартфон также обладает уникальными особенностями. Модуль основной камеры включает датчики на 50 и 2 мегапикселя. Фронтальная камера, предназначенная для селфи и видеозвонков, также оснащена датчиком высокого разрешения на 50 мегапикселей.
Корпус Oppo А7 Pro Max 5Г защищен по стандарту ИП69К, отвечающему самым высоким требованиям к защите от воды и пыли. В то же время устройство оснащено модулем NFC для бесконтактных платежей.
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