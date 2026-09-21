Назван лучший отель в мире

Отель Росевуд Хонг Конг в Гонконге второй год подряд занял первое место в рейтинге 50 лучших отелей мира 2026 года, который проходил в Париже. Таким образом, он стал первой гостиницей в истории этого рейтинга, побеждавшей дважды.

65-этажный отель, расположенный в районе Цим Ша Цуй, занимал 3-е место в рейтинге 2024 года, а в 2025 году поднялся на первую строчку. Сохранив лидирующую позицию и в этом году, он также удержал звание лучшего отеля Азии.

В отеле 413 номеров и 11 ресторанов

На 43 этажах здания Росевуд Хонг Конг расположены 413 стандартных и люксовых номеров. На территории отеля функционируют 11 ресторанов.

Среди них такие известные заведения, как обладатели звезд Мишлен Те Легакй Хусе и Чаат, специализирующееся на французской кухне Мармо Бистро, а также Холт'с Кафе.

Внутри здания работают еще два бара. Один из них — ДаркСиде — в 2024 году занял 17-е место в рейтинге лучших баров Азии.

Особое внимание в отеле уделено здоровью и отдыху. Здесь имеются многоэтажный спа-центр Асая, бассейн и коттеджи, приспособленные для специальных оздоровительных процедур.

Топ-3 заняли отели Азии

В рейтинге 2026 года отель Капелла Бангкок поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом и занял 2-е место.

Расположенный поблизости Фур Сеасонс Бангкок ат Чао Фрая Ривер разместился на 3-й строчке. Кроме того, бренд Росевуд завоевал специальную награду как сеть отелей, получившая наибольшее признание.

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