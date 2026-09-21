Перенесшие газовую плиту на балкон могут заплатить штраф до 8,8 млн сумов

·62·Общество
Перенесшие газовую плиту на балкон могут заплатить штраф до 8,8 млн сумов

Самовольное изменение места установки газовой плиты в квартире — это не просто вопрос ремонта. Особенно если перенести плиту на балкон или в другое место, не указанное в документах, это может стать причиной юридических проблем.

Если будет выявлен факт самовольной установки газовой плиты в другом месте, может быть наложен штраф в размере от 6,6 миллиона сумов до 8,8 миллиона сумов.

Важно: перед изменением местоположения газовой плиты необходимо получить разрешение в установленном порядке.

Проблема может не ограничиться человеком, который сам перенес газовую плиту. Например, если прежний владелец квартиры установил плиту на балконе или в другом месте без разрешения, новый собственник, купивший жилье впоследствии, также может оказаться в неприятной ситуации. Поэтому перед покупкой квартиры важно:

-проверить указанное в документах местоположение газовой плиты;

-сопоставить фактическое местоположение с данными в документах;

-убедиться, что газовое оборудование не переносилось самовольно.

Хотя перенос газовой плиты в более удобное место кажется простым решением, изменения, выполненные без разрешения, в дальнейшем могут привести к штрафам и дополнительным проблемам.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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