Перенесшие газовую плиту на балкон могут заплатить штраф до 8,8 млн сумов

Самовольное изменение места установки газовой плиты в квартире — это не просто вопрос ремонта. Особенно если перенести плиту на балкон или в другое место, не указанное в документах, это может стать причиной юридических проблем.

Если будет выявлен факт самовольной установки газовой плиты в другом месте, может быть наложен штраф в размере от 6,6 миллиона сумов до 8,8 миллиона сумов.

Важно: перед изменением местоположения газовой плиты необходимо получить разрешение в установленном порядке.

Проблема может не ограничиться человеком, который сам перенес газовую плиту. Например, если прежний владелец квартиры установил плиту на балконе или в другом месте без разрешения, новый собственник, купивший жилье впоследствии, также может оказаться в неприятной ситуации. Поэтому перед покупкой квартиры важно:

-проверить указанное в документах местоположение газовой плиты;

-сопоставить фактическое местоположение с данными в документах;

-убедиться, что газовое оборудование не переносилось самовольно.

Хотя перенос газовой плиты в более удобное место кажется простым решением, изменения, выполненные без разрешения, в дальнейшем могут привести к штрафам и дополнительным проблемам.