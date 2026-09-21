Лионель Месси забил исторический гол, но Интер Майами упустил победу

В очередном туре Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» принимал на своем поле «Сан-Диего». Увлекательный и бескомпромиссный матч завершился вничью со счетом 2:2. В этой встрече легендарный нападающий Лионель Месси, вышедший в составе клуба из Майами, забил свой 101-й гол за команду. Этот результат в очередной раз подтвердил, насколько важной фигурой является аргентинец для истории клуба, однако проблемы команды в обороне вызывают беспокойство у главного тренера и болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно информации ESPN, матч для хозяев начался не лучшим образом. Уже на первых минутах встречи Андерс Дрейер поразил ворота соперника, выведя «Сан-Диего» вперед. После этого звезды «Интер Майами» активизировались и попытались изменить ситуацию. В конце первого тайма Лионель Месси, эффективно воспользовавшись стандартом, восстановил равновесие красивым ударом со штрафного.

Этот гол стал для Лионелья Месси 20-м в текущем сезоне лиги. Также он вошел в историю как его восьмой гол со штрафных с момента перехода в чемпионат США в 2023 году. Напомним, что за несколько дней до этой игры аргентинский форвард сумел забить свой юбилейный 100-й гол за клуб в матче Кубка Кампеонес против «Крус Асуль».

Преимущество в центре поля и ошибки в обороне

Во втором тайме хозяева усилили давление. В результате на 74-й минуте опытный нападающий Луис Суарес поразил ворота соперника, выведя «Интер Майами» вперед. Ожидалось, что этот гол принесет команде победу, так как преимущество и опыт были на стороне представителей Майами. Однако ближе к концу встречи грубые ошибки в защите снова дали о себе знать.

Незадолго до финального свистка Андерс Дрейер вновь проявил себя, оформив дубль и сравняв счет. В итоге «Интер Майами» упустил победу в матче, проходившем в штате Флорида, и был вынужден довольствоваться одним очком. Этот результат стал четвертой ничьей подряд для команды в MLS и осложнил положение в таблице Восточной конференции.

Эта игра стала первым испытанием в чемпионате для Кили Гонсалеса, приступившего к обязанностям главного тренера «Интер Майами». Однако его дебют не увенчался победой. В настоящее время команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидера, «Нэшвилла», на 11 очков. Несмотря на яркую игру Месси и Суареса в атаке, недостатки в обороне дорого обходятся команде.

Критика главного тренера и задачи на будущее

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Кили Гонсалес не скрывал своего недовольства действиями подопечных в обороне. По его мнению, команда упустила победу из-за невнимательности в последние минуты и избежала поражения лишь благодаря сейвам вратаря.

«Мы работаем здесь четыре дня и не успели нормально потренироваться. Нам нужно сплотиться в обороне. Нельзя допускать таких ужасных ошибок, потому что они очень дорого стоят. Последней ситуации вообще не должно было быть. Вести в счете и почти упустить победу — это абсурд. Мы спаслись от поражения только благодаря нашему вратарю», — приводит слова Гонсалеса издание ESPN. Также тренер намекнул, что недавние успехи команды могли немного расслабить футболистов.