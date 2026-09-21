На что Хувайдо Джумаева потратила свой первый гонорар и кто ее нынешние «соперники» по искусству?

Актриса Хувайдо Джумаева в одном из своих интервью рассказала о первых шагах в искусстве, первом гонораре и известных актерах, которых она считает своими «соперниками». Некоторые ее ответы привлекли внимание своей юмористической формой.

Когда актрису спросили, на что она потратила свой первый гонорар, она, недолго думая, ответила:

«Я от души поела, потому что дали ровно столько денег, на сколько хватило», — поделилась она.

Искренний ответ Хувайдо Джумаевой стал одним из самых интересных моментов беседы.

Отвечая на вопрос о конкурентах в искусстве, актриса отнеслась к нему с юмором. В качестве своих «соперников» она назвала известных зарубежных актеров.

«На сегодняшний день мои конкуренты — Мистер Бин и Джим Керри. Их я считаю своими соперниками», — заявила Хувайдо Джумаева. Актриса также подчеркнула, что прошла через различные трудности на творческом пути. По ее словам, эти времена позади, и сейчас она наслаждается приятным этапом своего творчества.

«Сейчас я нахожусь на этапе наслаждения. Теперь дальше будем творить в удовольствие», — подчеркнула она.

Искренние и шутливые ответы Хувайдо Джумаевой также отразили ее отношение к творчеству.