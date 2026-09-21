Флагман OnePlus 16 официально анонсирован: камера 200 Мп и аккумулятор 9000 мА·ч

·50·Технологии
Флагман OnePlus 16 официально анонсирован: камера 200 Мп и аккумулятор 9000 мА·ч

Компания OnePlus представила официальные изображения и ключевые характеристики своего флагмана нового поколения — смартфона OnePlus 16. Ожидается, что устройство выделится на мобильном рынке сверхвысокой автономностью и передовыми технологиями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новый смартфон будет выпущен в трех уникальных цветах: Томорров Старлигхт, Дарк Форест и Мартиан Мастерпиеке. Среди них версия Томорров Старлигхт выделяется интерактивной «дышащей» подсветкой на задней панели. Этот свет подсвечивает логотип и нанесенные на корпус небесные координаты.

Внешне устройство оснащено квадратным металлическим блоком камеры, сильно скругленными углами и отдельной настраиваемой кнопкой AI на боковой грани корпуса. Покупателям будут предложены четыре конфигурации памяти: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB и 16 GB / 1 TB.

Технические возможности и производительность

Смартфон оснащен плоским ОЛЭД-дисплеем с частотой обновления системы до 165 Hz. В специально оптимизированных играх частота кадров может достигать рекордных 185 Hz.

Аппаратную основу устройства составляет мощный процессор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro. Смартфон работает под управлением оболочки КолорОС 17 на базе операционной системы Android 17.

Аккумулятор и система камер

Модель OnePlus 16, по сообщению иксбт.ком, оснащается огромным аккумулятором емкостью 9000 мА·ч. Это позволит пользователям долго использовать устройство без подзарядки. Также поддерживаются технологии проводной зарядки мощностью 100 В и беспроводной зарядки мощностью 50 В.

Основной модуль камеры оснащен 200-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,4 дюйма. В дополнение к нему установлены два сенсора по 50 мегапикселей каждый — сверхширокоугольная камера и телеобъектив.

Официальная презентация устройства запланирована на октябрь текущего года, и поклонники мобильных технологий с большим интересом ожидают этот флагман.

OnePlusСмартфоныSnapdragonМобильные технологииНовости
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone 18 Pro полностью разобран: оценка иФиксит и ключевые новшестваiPhone 18 Pro полностью разобран: оценка иФиксит и ключевые новшестваСегодня, 12:23Уникальная прочность: представлен смартфон Honor 600 Элите 5ГУникальная прочность: представлен смартфон Honor 600 Элите 5ГСегодня, 12:00Apple изменит дизайн iPhone 20 Pro и тестирует экран с изгибом со всех четырех сторонApple изменит дизайн iPhone 20 Pro и тестирует экран с изгибом со всех четырех сторонСегодня, 10:23Смартфон Oppo А7 Pro Max 5Г вышел на глобальный рынокСмартфон Oppo А7 Pro Max 5Г вышел на глобальный рынокСегодня, 08:25Представлены новые флагманские планшеты серии Samsung Galaxy Таб С12Представлены новые флагманские планшеты серии Samsung Galaxy Таб С12Сегодня, 02:25Синтез кремния и перовскита: создан солнечный элемент с эффективностью 34%Синтез кремния и перовскита: создан солнечный элемент с эффективностью 34%Вчера, 23:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27