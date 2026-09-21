Флагман OnePlus 16 официально анонсирован: камера 200 Мп и аккумулятор 9000 мА·ч

Компания OnePlus представила официальные изображения и ключевые характеристики своего флагмана нового поколения — смартфона OnePlus 16. Ожидается, что устройство выделится на мобильном рынке сверхвысокой автономностью и передовыми технологиями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новый смартфон будет выпущен в трех уникальных цветах: Томорров Старлигхт, Дарк Форест и Мартиан Мастерпиеке. Среди них версия Томорров Старлигхт выделяется интерактивной «дышащей» подсветкой на задней панели. Этот свет подсвечивает логотип и нанесенные на корпус небесные координаты.

Внешне устройство оснащено квадратным металлическим блоком камеры, сильно скругленными углами и отдельной настраиваемой кнопкой AI на боковой грани корпуса. Покупателям будут предложены четыре конфигурации памяти: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB и 16 GB / 1 TB.

Технические возможности и производительность

Смартфон оснащен плоским ОЛЭД-дисплеем с частотой обновления системы до 165 Hz. В специально оптимизированных играх частота кадров может достигать рекордных 185 Hz.

Аппаратную основу устройства составляет мощный процессор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro. Смартфон работает под управлением оболочки КолорОС 17 на базе операционной системы Android 17.

Аккумулятор и система камер

Модель OnePlus 16, по сообщению иксбт.ком, оснащается огромным аккумулятором емкостью 9000 мА·ч. Это позволит пользователям долго использовать устройство без подзарядки. Также поддерживаются технологии проводной зарядки мощностью 100 В и беспроводной зарядки мощностью 50 В.

Основной модуль камеры оснащен 200-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,4 дюйма. В дополнение к нему установлены два сенсора по 50 мегапикселей каждый — сверхширокоугольная камера и телеобъектив.

Официальная презентация устройства запланирована на октябрь текущего года, и поклонники мобильных технологий с большим интересом ожидают этот флагман.