Штраф — не инструмент пополнения бюджета: госорганы не должны зарабатывать деньги на наказаниях

·54·Общество
Штраф — не инструмент пополнения бюджета: госорганы не должны зарабатывать деньги на наказаниях

В системе обеспечения верховенства закона и поддержания порядка в обществе одной из самых фундаментальных проблем, вызывающих споры на протяжении многих лет, стал вопрос прямой материальной заинтересованности государственных контролирующих органов в суммах штрафов. Согласно принципам правового государства, меры административного или финансового наказания ни в коем случае не должны быть «источником дохода» для государственной организации или планом по пополнению бюджета системы, а обязаны служить исключительно средством предотвращения правонарушений, профилактики и предупреждения общества.

Если фонд развития определенного министерства, комитета или инспекции, заработная плата сотрудников или их надбавки формируются напрямую за счет доли от взысканных штрафов, в системе возникает опасный дисбаланс — финансовая ловушка, стимулирующая вместо сокращения правонарушений их искусственное увеличение и выполнение «плана по штрафам».

Итак, почему такая заинтересованность становится главным очагом коррупции и злоупотреблений, какие механизмы способны вернуть штрафах статус профилактического инструмента и как регулируется финансирование госорганов в международной практике?

«Финансовая охота вместо профилактики»: Основные противоречия в системе

Наиболее важные риски и факты, на которые указывают специалисты и представители общественности:

  • Искажение цели и сути: Истинная философия штрафа заключалась в воспитании гражданина через наказание, однако когда ведомство начинает получать с этого доход, профилактика и разъяснительная работа отходят на второй план;

  • «План» и скрытое давление: Там, где присутствует финансовая заинтересованность, возникает обязательство выполнять определенные показатели («план»), что открывает путь к поиску искусственных обвинений против обычных граждан и предпринимателей;

  • Атмосфера недоверия: Гражданин начинает воспринимать государственный орган не как систему, защищающую его, а напротив, как контролера, «залезающего в карман»;

  • Правильная модель — полный госбюджет: Все контрольные и карательные органы должны финансироваться исключительно из республиканского бюджета в строгом порядке, а все взысканные штрафы без исключения должны направляться в общий бюджет;

  • Изменение критерия эффективности (KPI): Эффективность госоргана должна оцениваться не миллиардами взысканных штрафов, а тем, насколько сократилось количество правонарушений в регионе.

Анализ системы штрафов: Сравнение заинтересованности и профилактического подхода

Сравнение системных рисков и здоровых правовых механизмов:

Показатели и критерии

Заинтересованная в штрафах система (Опасный подход)

Профилактическая система (Здоровое правовое государство)

Главная цель ведомства

Взыскать больше штрафов и пополнить фонд

Свести количество правонарушений к минимуму

Стимулирование сотрудников

Процент от взысканных сумм (надбавки)

Наведение порядка в регионе и сокращение проблем (KPI)

Отношение к гражданам

Немедленное применение штрафа за каждую ошибку

Сначала предупреждение, разъяснение и создание условий

Назначение средств от штрафов

Внутренний фонд организации / специальный счет

Напрямую в государственный бюджет (Казначейство)

Последствия в обществе

Недовольство населения и бизнеса, риск коррупции

Доверие к государственным органам и высокая правовая культура

Правовая и экономическая экспертиза: С чего должны начаться реформы?

Основные выводы общественных активистов и отраслевых аналитиков:

  • Разрыв финансовой связи: В первую очередь, на законодательном уровне должна быть полностью отменена практика получения СБДД, налоговой, экологии и различных госинспекций долей от взысканных штрафов;

  • Обязанность создания условий: Прежде чем налагать штраф, государство должно предоставить гражданину возможность не нарушать правило (например, штрафовать за парковку при отсутствии автостоянок считается несправедливым);

  • Достойное обеспечение из бюджета: Достойная и высокая оплата труда контролирующих сотрудников из государственной казны, а не в зависимости от штрафов, сдерживает риск коррупции;

  • Международный опыт: В развитых странах полиция или инспектора не получают ни тиына от суммы штрафов; напротив, руководители регионов, где количество штрафов резко снизилось, удостаиваются высших наград.

Ограждение госорганов от рынка штрафов — единственный правильный путь к установлению подлинной справедливости в обществе и повышению уважения к законам.

Как вы думаете, если госорганы перестанут получать долю от штрафов, улучшится ли порядок на улицах и в различных сферах или контроль ослабнет? Считаете ли вы, что пришло время оценивать работу контролирующих органов не по количеству штрафов, а по предотвращению правонарушений? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой крайне актуальной для общества аналитической статьей со всеми друзьями и в группах в социальных сетях!

Государственные контролирующие органысистема штрафовкоррупцияфинансовая охота
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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