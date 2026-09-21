iPhone 18 Pro полностью разобран: оценка иФиксит и ключевые новшества

Эксперты иФиксит полностью разобрали новый флагман Apple — смартфон iPhone 18 Pro, изучив его внутреннее устройство и технические инновации. Устройство получило 7 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Новая модель оснащена рядом важных аппаратных изменений, включая механическую диафрагму, скрытый под экраном Факе ИД и более эффективную систему охлаждения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, одной из самых примечательных особенностей основной камеры является механическая переменная диафрагма, состоящая из шести крошечных лепестков. Их положение регулируется с помощью электромагнитов, что позволяет контролировать количество света, попадающего на объектив. Однако в процессе разборки один из лепестков случайно отсоединился, и специалисты отмечают, что ремонт такого тонкого механизма невозможен. При возникновении неисправности требуется замена всего модуля камеры.

Технологии под дисплеем и новая система охлаждения

Серьезные изменения коснулись и системы безопасности смартфона. В iPhone 18 Pro инфракрасная камера впервые была перенесена под ОЛЭД-дисплей. Для беспрепятственного прохождения инфракрасного излучения Apple частично удалила пиксели над датчиком, постепенно изменяя плотность в этой области. Также был установлен специальный фильтр, который блокирует видимый свет и пропускает инфракрасное излучение под матрицей.

Для поддержания стабильной производительности устройства была полностью обновлена система охлаждения. Процессор А20 Pro теперь напрямую контактирует с испарительной камерой большого объема через термоинтерфейс. По данным Apple, ее площадь примерно в три раза больше, чем в решении предыдущего поколения — iPhone 17 Pro. Этого удалось достичь благодаря новой компоновке чипов: кристалл процессора и оперативная память установлены рядом, а не друг над другом, что значительно улучшило теплоотвод.

Трудности при ремонте и выводы иФиксит

В процессе исследования специалисты столкнулись с потенциальной проблемой. У трех из четырех разобранных экземпляров iPhone 18 Pro были повреждены рамки экрана. Пока неизвестно, является ли это особенностью конструкции или связано с конкретной партией, но подобные дефекты затрудняют повторную установку дисплея и могут негативно сказаться на герметичности корпуса.

Некоторые компоненты остаются сложными в обслуживании: например, для замены порта USB-C необходимо разобрать значительную часть смартфона. В то же время Apple сохранила успешные решения предыдущего поколения, включая модульную конструкцию камеры и аккумулятор, закрепленный без использования традиционных клейких лент.

В целом эксперты иФиксит оценили ремонтопригодность моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на 7 баллов из 10. Это высокий показатель среди современных флагманов, который свидетельствует о том, что внутренняя архитектура устройства не только сложна, но и в определенной степени адаптирована для технического обслуживания.