ХР-специалист раскрыл горькую правду о том, почему компании не переходят на 4-дневную рабочую неделю
В то время как в современном корпоративном мире продолжаются жаркие споры о балансе между работой и личной жизнью (ворк-лифе баланке), признание опытного ХР-специалиста в социальных сетях шокировало миллионы сотрудников и руководителей. Специалист рассказал, как эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, проведенный по просьбе сотрудников в его компании, привел к беспрецедентному успеху, и почему именно из-за этого успеха проект был немедленно отменен. Во время эксперимента рабочими днями были назначены дни с понедельника по четверг, а заработная плата и общий объем работы оставались неизменными.
Результаты оказались потрясающе положительными: производительность труда заметно выросла, члены команды стали чувствовать себя счастливее и бодрее, а текучесть кадров в компании резко сократилась. Однако реакция руководства компании оказалась совершенно противоположной ожиданиям сотрудников. Система корпоративного управления, увидев этот результат, пришла к следующему выводу: «Если сотрудники могут безупречно выполнить пятидневный объем работы за четыре дня, представьте, сколько прибыли они могут принести, если будут работать все пять дней!». Таким образом, один из самых успешных экспериментов в истории человечества завершился именно из-за корпоративной жадности и парадокса эффективности.
Так почему же владельцы крупного бизнеса предпочитают выжимать ресурсы сотрудников до конца, а не заботиться об их счастье, вернется ли 4-дневная рабочая неделя дополнительным бремени для работников, и когда прекратится эта скрытая манипуляция на рынке труда?
«Прирост производительности, счастливая команда и логика руководства»: 5 ключевых моментов эксперимента
Корпоративная тайна и детали эксперимента, раскрытые ХР-специалистом:
Испытание, начатое с доверия: По просьбе сотрудников компания протестировала 4-дневный рабочий график с понедельника по четверг;
Зарплата и нагрузка не уменьшились: Заработная плата сотрудников сохранилась в полном объеме, а круг возложенных на них задач не сократился;
Зафиксированы рекордные результаты: Возросла эффективность труда, поднялся моральный дух сотрудников, а случаи увольнений практически исчезли;
Парадоксальное решение: Руководство отдало приказ немедленно остановить этот эксперимент, показавший идеальные результаты по всем показателям;
Истинное лицо бизнеса раскрыто: Начальники заметили, что из людей, выполнивших пятидневную работу за четыре дня, можно выжать еще больше результатов труда в течение пяти дней.
Эксперимент с рабочей неделей: столкновение мечты сотрудников и интересов бизнеса
Анализ 4-дневного графика и традиционного 5-дневного режима работы:
Критерии и параметры
Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей
Вывод руководства и результат
Режим рабочего времени
Понедельник – четверг (пятница — выходной)
Возврат к традиционному 5-дневному графику
Производительность труда
Значительно повысилась
Логика «в 5 дней можно работать еще больше»
Зарплата и объем
Зарплата сохранена, объем выполнен полностью
Возникла угроза искусственного завышения норм труда
Моральный дух и состояние команды
Более счастливые, без стресса и с мотивацией
Потенциал сотрудников выжимается по максимуму
Текучка кадров (обмен)
Существенно сократилась, команда сохранилась
Стандартный корпоративный контроль восстановлен
Судьба эксперимента
Успешный по всем критериям
Отменен «поскольку был слишком успешным»
Экспертиза менеджмента и психологии труда: почему большинство компаний не допускают этого?
Выводы экспертов корпоративного управления и ХР-аналитиков:
Негативное действие «закона Паркинсона»: Работа имеет свойство заполнеять время, отведенное на нее; четырехдневный график заставляет сотрудников отказаться от бесполезных совещаний, отвлечения на соцсети и траты времени; руководители же, видя этот аспект, делают неверный вывод: «значит, сотрудники и раньше не работали в полную силу»;
Капиталистический аппетит и максимизация: Если владелец бизнеса видит, что сотрудник может выдать 100 единиц продукции за 4 дня, он стремится не дать сотруднику отдохнуть, а заставить работать 5 дней, чтобы получить 125 единиц прибыли; психологическое состояние сотрудника часто отходит на второй план;
Игнорирование риска «раннего выгорания» (Бурнут): Выполнение пятидневной работы за четыре дня часто требует высокой концентрации и сильного напряжения; если руководство начнет требовать такой же темп и при пятидневном графике, это приведет к массовому истощению, депрессии и полному уходу кадров с работы;
Стереотипы старого контроля: Для многих консервативных руководителей важен не результат сотрудника, а то, сколько часов он просидел в офисе; неспособность перейти к современной системе оценки на основе результатов препятствует развитию рынка труда.
Этот ХР-эксперимент выявил самую тонкую и болезненную правду сегодняшнего дня между интересами работодателя и наемного работника.
Как вы думаете, приносит ли компании большую пользу то, что сотрудники выполняют свою работу быстро и качественно и работают 4 дня, или правильно, когда руководители заставляют их работать 5 дней и выжимают из них больше? Готовы ли вы попробовать 4-дневный график на своем рабочем месте? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой нашумевшей статьей, которая послужит зеркалом для всех сотрудников и руководителей, со своими друзьями!
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