ХР-специалист раскрыл горькую правду о том, почему компании не переходят на 4-дневную рабочую неделю

·37·Мир
ХР-специалист раскрыл горькую правду о том, почему компании не переходят на 4-дневную рабочую неделю

В то время как в современном корпоративном мире продолжаются жаркие споры о балансе между работой и личной жизнью (ворк-лифе баланке), признание опытного ХР-специалиста в социальных сетях шокировало миллионы сотрудников и руководителей. Специалист рассказал, как эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, проведенный по просьбе сотрудников в его компании, привел к беспрецедентному успеху, и почему именно из-за этого успеха проект был немедленно отменен. Во время эксперимента рабочими днями были назначены дни с понедельника по четверг, а заработная плата и общий объем работы оставались неизменными.

Результаты оказались потрясающе положительными: производительность труда заметно выросла, члены команды стали чувствовать себя счастливее и бодрее, а текучесть кадров в компании резко сократилась. Однако реакция руководства компании оказалась совершенно противоположной ожиданиям сотрудников. Система корпоративного управления, увидев этот результат, пришла к следующему выводу: «Если сотрудники могут безупречно выполнить пятидневный объем работы за четыре дня, представьте, сколько прибыли они могут принести, если будут работать все пять дней!». Таким образом, один из самых успешных экспериментов в истории человечества завершился именно из-за корпоративной жадности и парадокса эффективности.

Так почему же владельцы крупного бизнеса предпочитают выжимать ресурсы сотрудников до конца, а не заботиться об их счастье, вернется ли 4-дневная рабочая неделя дополнительным бремени для работников, и когда прекратится эта скрытая манипуляция на рынке труда?

«Прирост производительности, счастливая команда и логика руководства»: 5 ключевых моментов эксперимента

Корпоративная тайна и детали эксперимента, раскрытые ХР-специалистом:

  • Испытание, начатое с доверия: По просьбе сотрудников компания протестировала 4-дневный рабочий график с понедельника по четверг;

  • Зарплата и нагрузка не уменьшились: Заработная плата сотрудников сохранилась в полном объеме, а круг возложенных на них задач не сократился;

  • Зафиксированы рекордные результаты: Возросла эффективность труда, поднялся моральный дух сотрудников, а случаи увольнений практически исчезли;

  • Парадоксальное решение: Руководство отдало приказ немедленно остановить этот эксперимент, показавший идеальные результаты по всем показателям;

  • Истинное лицо бизнеса раскрыто: Начальники заметили, что из людей, выполнивших пятидневную работу за четыре дня, можно выжать еще больше результатов труда в течение пяти дней.

Эксперимент с рабочей неделей: столкновение мечты сотрудников и интересов бизнеса

Анализ 4-дневного графика и традиционного 5-дневного режима работы:

Критерии и параметры

Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей

Вывод руководства и результат

Режим рабочего времени

Понедельник – четверг (пятница — выходной)

Возврат к традиционному 5-дневному графику

Производительность труда

Значительно повысилась

Логика «в 5 дней можно работать еще больше»

Зарплата и объем

Зарплата сохранена, объем выполнен полностью

Возникла угроза искусственного завышения норм труда

Моральный дух и состояние команды

Более счастливые, без стресса и с мотивацией

Потенциал сотрудников выжимается по максимуму

Текучка кадров (обмен)

Существенно сократилась, команда сохранилась

Стандартный корпоративный контроль восстановлен

Судьба эксперимента

Успешный по всем критериям

Отменен «поскольку был слишком успешным»

Экспертиза менеджмента и психологии труда: почему большинство компаний не допускают этого?

Выводы экспертов корпоративного управления и ХР-аналитиков:

  • Негативное действие «закона Паркинсона»: Работа имеет свойство заполнеять время, отведенное на нее; четырехдневный график заставляет сотрудников отказаться от бесполезных совещаний, отвлечения на соцсети и траты времени; руководители же, видя этот аспект, делают неверный вывод: «значит, сотрудники и раньше не работали в полную силу»;

  • Капиталистический аппетит и максимизация: Если владелец бизнеса видит, что сотрудник может выдать 100 единиц продукции за 4 дня, он стремится не дать сотруднику отдохнуть, а заставить работать 5 дней, чтобы получить 125 единиц прибыли; психологическое состояние сотрудника часто отходит на второй план;

  • Игнорирование риска «раннего выгорания» (Бурнут): Выполнение пятидневной работы за четыре дня часто требует высокой концентрации и сильного напряжения; если руководство начнет требовать такой же темп и при пятидневном графике, это приведет к массовому истощению, депрессии и полному уходу кадров с работы;

  • Стереотипы старого контроля: Для многих консервативных руководителей важен не результат сотрудника, а то, сколько часов он просидел в офисе; неспособность перейти к современной системе оценки на основе результатов препятствует развитию рынка труда.

Этот ХР-эксперимент выявил самую тонкую и болезненную правду сегодняшнего дня между интересами работодателя и наемного работника.

Как вы думаете, приносит ли компании большую пользу то, что сотрудники выполняют свою работу быстро и качественно и работают 4 дня, или правильно, когда руководители заставляют их работать 5 дней и выжимают из них больше? Готовы ли вы попробовать 4-дневный график на своем рабочем месте? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой нашумевшей статьей, которая послужит зеркалом для всех сотрудников и руководителей, со своими друзьями!

4-дневная рабочая неделяHR-эксперименткорпоративное управлениепроизводительность труда
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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