Моторола представила свой новый флагманский смартфон Сигнатуре 27

·26·Технологии
Моторола представила свой новый флагманский смартфон Сигнатуре 27

Компания Моторола впервые представила широкой публике свой флагманский смартфон нового поколения — Сигнатуре 27, предназначенный для мобильного рынка. Презентация состоялась в рамках мероприятия Snapdragon Суммит 2026, организованного Qualcomm, и вызвала большой интерес у любителей технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Флагманский процессор и возможности AI

Согласно данным иксбт.ком, новое устройство работает на базе новейшей и передовой мобильной платформы от Qualcomm — Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Как отметила Николь Хаген, руководитель глобального продуктового маркетинга Моторола Мобилитй, этот высокопроизводительный чип впервые в истории компании внедряется в топовую флагманскую линейку.

Основное внимание уделено возможностям локального AI и повышенной эффективности устройства. В рамках Snapdragon Суммит модель Сигнатуре 27 была впервые продемонстрирована вживую, что позволило специалистам детально ознакомиться с её внешним видом.

Дизайн и передовая система камер

Представленное на мероприятии устройство выделяется уникальными дизайнерскими решениями. Задняя панель смартфона имеет слегка скошенные грани, что придает ему современный вид. Также на задней панели расположен крупный блок основной камеры.

В дизайне этой камеры заметны пять круглых элементов. Четыре из них предназначены непосредственно для оптических камер, а еще один выполняет функцию вспышки. Хотя другие характеристики оптики пока остаются в секрете, официально подтверждено, что основной фотосенсор будет иметь разрешение 200 Мп.

Программное обеспечение и будущие обновления

Уделяя особое внимание безопасности и удобству пользователей, производитель гарантирует для данной модели семь лет обновлений программного обеспечения. Это обеспечит актуальность устройства на долгие годы.

Также смартфон «из коробки» поставляется с глубокой интеграцией сервиса Google Gemini AI. На данный момент компания Моторола не раскрыла полные технические характеристики, сроки выхода в продажу и стоимость флагмана Сигнатуре 27.

MotorolaSignature 27Snapdragon SummitСмартфонКамера 200 Мп
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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