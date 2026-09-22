70-летняя женщина, объявленная умершей, пришла в себя в гробу

·161·Мир
70-летняя женщина, объявленная умершей, пришла в себя в гробу

В Китае 70-летняя женщина, скончавшаяся от рака и тромбоза головного мозга, пришла в себя спустя день после смерти, находясь в холодильной камере. Неожиданный инцидент вызвал шок у родственников. Об этом сообщило издание «Те Папер».

Сообщается, что после того, как члены семьи официально зафиксировали смерть женщины, они поместили ее в специальный холодильный гроб. Однако вечером 9 сентября невестка покойной услышала слабые стоны, доносившиеся изнутри.

После этого женщину немедленно извлекли из гроба. Спустя два дня, 11 сентября, когда все родственники собрались в доме, пенсионерка частично пришла в сознание и открыла глаза.

При этом ее общее состояние оставалось тяжелым. Женщина не могла самостоятельно пить и принимать пищу. К вечеру ее состояние вновь ухудшилось, и в тот же день она скончалась. Ее похоронили 13 сентября.

После того как один из членов семьи предал этот случай огласке, он вызвал широкое обсуждение в китайских социальных сетях. Некоторые интернет-пользователи выразили сомнение в правдивости произошедшего.

Однако человек, сообщивший о происшествии, подчеркнул, что никто не стал бы выдумывать такие детали, связанные со смертью близкого человека. Информация, предоставленная родственниками, также была подтверждена местными жителями и сельским чиновником.

Сельский чиновник сообщил, что гроб работал не в режиме глубокой заморозки, а в режиме легкого охлаждения. По его словам, именно это могло способствовать сохранению жизни женщины.

Врачи объяснили этот инцидент состоянием «мнимой смерти». В такой ситуации метаболизм в организме человека резко замедляется. В результате дыхание и пульс могут стать практически незаметными.

Пациент впадает в глубокую кому, которую легко спутать со смертью. Поэтому специалисты подчеркивают необходимость всегда следовать строгим и профессиональным медицинским критериям при официальной регистрации смерти человека.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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