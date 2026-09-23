Qualcomm представила чипы Snapdragon 8 Элите Ген 6 по 2-нм техпроцессу

·29·Технологии
Qualcomm представила чипы Snapdragon 8 Элите Ген 6 по 2-нм техпроцессу

На мероприятии Snapdragon Суммит 2026 на Гавайских островах компания Qualcomm официально анонсировала две новые однокристальные системы для флагманских смартфонов следующего поколения — Snapdragon 8 Элите Ген 6 и Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Эта презентация знаменует начало новой технологической эры на рынке мобильных устройств, выводя производительность и возможности AI на качественно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Qualcomm охарактеризовала свои новинки как самые быстрые мобильные процессоры в мире, уделив основное внимание локальному AI, играм и процессам обработки изображений. Обе платформы созданы на базе передового 2-нм техпроцесса и оснащены фирменными ядрами Qualcomm Орён, графикой Адрено и модулями Хексагон NPU.

Рекордная производительность и новые возможности

Одним из важнейших достижений представленных платформ стала тактовая частота процессора. Примечательно, что в топовой версии серии частота CPU впервые в истории мобильных устройств превысила отметку 5 GHz. Согласно официальным данным Qualcomm, общая производительность новых процессоров выросла на 13%, энергоэффективность — на 37%, а общая скорость работы системы и отклик — на 15%.

Значительные изменения коснулись и графической мощности: GPU Адрено нового поколения обеспечивает до 44% более высокую производительность по сравнению с предшественником. При этом энергоэффективность графического блока улучшилась на 40%, что стало важной новостью для мобильных геймеров. Компания также представила технологию Адрено Неурал Фусион, объединяющую традиционный графический рендеринг с возможностями AI.

AI и агентные системы

С помощью новой технологии AI напрямую участвует в процессе формирования изображения, значительно повышая качество графики без избыточной нагрузки на вычислительные блоки. Обновленные видеокодеки и система интеллектуальной обработки отдельных пикселей расширили возможности анализа сцен, а также обработки фото и видео.

Особое внимание было уделено нейропроцессору Хексагон: следующее поколение платформы Snapdragon создано для развития агентных АИ-систем, способных работать непосредственно на смартфоне и самостоятельно выполнять ряд действий с учетом контекста.

Широкие возможности для производителей

Выпуск двух версий платформ дает производителям устройств большую свободу в создании флагманских гаджетов разного уровня. В частности, Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6 предлагает максимальные возможности, а Snapdragon 8 Элите Ген 6 позволяет внедрять новые технологии в более широкий ассортимент флагманов.

Сообщается, что такие ведущие бренды, как Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Моторола, iQOO, Honor и Red Magic, планируют использовать именно эти процессоры Qualcomm в своих будущих флагманских моделях. Однако информация о конкретных устройствах, сроках их выхода в продажу и ценах будет объявлена производителями позднее.

QualcommSnapdragonПроцессорИскусственный интеллектТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Способен ли искусственный интеллект создавать роботов: новый тест в действииСпособен ли искусственный интеллект создавать роботов: новый тест в действииСегодня, 03:22Представлен сверхмощный Дурабук З14И-ДКс3 с тремя экранами и весом 10 кгПредставлен сверхмощный Дурабук З14И-ДКс3 с тремя экранами и весом 10 кгСегодня, 01:51Qualcomm представила новые чипы и процессоры с упором на искусственный интеллектQualcomm представила новые чипы и процессоры с упором на искусственный интеллектСегодня, 01:25Сокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескоповСокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескоповСегодня, 01:24Роскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1аРоскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1аСегодня, 00:54США предложили Индии участие в проекте лунной базыСША предложили Индии участие в проекте лунной базыСегодня, 00:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra