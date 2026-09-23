Qualcomm представила чипы Snapdragon 8 Элите Ген 6 по 2-нм техпроцессу

На мероприятии Snapdragon Суммит 2026 на Гавайских островах компания Qualcomm официально анонсировала две новые однокристальные системы для флагманских смартфонов следующего поколения — Snapdragon 8 Элите Ген 6 и Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Эта презентация знаменует начало новой технологической эры на рынке мобильных устройств, выводя производительность и возможности AI на качественно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Qualcomm охарактеризовала свои новинки как самые быстрые мобильные процессоры в мире, уделив основное внимание локальному AI, играм и процессам обработки изображений. Обе платформы созданы на базе передового 2-нм техпроцесса и оснащены фирменными ядрами Qualcomm Орён, графикой Адрено и модулями Хексагон NPU.

Рекордная производительность и новые возможности

Одним из важнейших достижений представленных платформ стала тактовая частота процессора. Примечательно, что в топовой версии серии частота CPU впервые в истории мобильных устройств превысила отметку 5 GHz. Согласно официальным данным Qualcomm, общая производительность новых процессоров выросла на 13%, энергоэффективность — на 37%, а общая скорость работы системы и отклик — на 15%.

Значительные изменения коснулись и графической мощности: GPU Адрено нового поколения обеспечивает до 44% более высокую производительность по сравнению с предшественником. При этом энергоэффективность графического блока улучшилась на 40%, что стало важной новостью для мобильных геймеров. Компания также представила технологию Адрено Неурал Фусион, объединяющую традиционный графический рендеринг с возможностями AI.

AI и агентные системы

С помощью новой технологии AI напрямую участвует в процессе формирования изображения, значительно повышая качество графики без избыточной нагрузки на вычислительные блоки. Обновленные видеокодеки и система интеллектуальной обработки отдельных пикселей расширили возможности анализа сцен, а также обработки фото и видео.

Особое внимание было уделено нейропроцессору Хексагон: следующее поколение платформы Snapdragon создано для развития агентных АИ-систем, способных работать непосредственно на смартфоне и самостоятельно выполнять ряд действий с учетом контекста.

Широкие возможности для производителей

Выпуск двух версий платформ дает производителям устройств большую свободу в создании флагманских гаджетов разного уровня. В частности, Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6 предлагает максимальные возможности, а Snapdragon 8 Элите Ген 6 позволяет внедрять новые технологии в более широкий ассортимент флагманов.

Сообщается, что такие ведущие бренды, как Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Моторола, iQOO, Honor и Red Magic, планируют использовать именно эти процессоры Qualcomm в своих будущих флагманских моделях. Однако информация о конкретных устройствах, сроках их выхода в продажу и ценах будет объявлена производителями позднее.