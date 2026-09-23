Представлен сверхмощный Дурабук З14И-ДКс3 с тремя экранами и весом 10 кг

Японская компания представила новую мобильную станцию под названием Дурабук З14И-ДКс3 с необычной конструкцией, напоминающей концепты из научно-фантастических фильмов. Согласно данным иксбт.ком, это устройство, технически являющееся ноутбуком, привлекает внимание своими тремя 14-дюймовыми экранами, тройной аккумуляторной системой и весом почти 10 килограммов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

К основному дисплею по бокам добавлены еще две панели формата Фулл ХД, которые могут одновременно отображать карты, видео и оперативную информацию. По заявлению производителя, такое решение позволяет специалистам, работающим в сложных условиях, всесторонне оценивать ситуацию и принимать быстрые решения.

Искусственный интеллект и производительность

Данное устройство предназначено не только для работы в тяжелых условиях, но и для периферийных вычислений в области искусственного интеллекта. В качестве основы ноутбука выбрана проверенная линейка процессоров Intel Meteor Lake, при этом пользователи могут выбирать модели от Core Ultra 5 125У до Core Ultra 7 165У.

Система аккумуляторов также является одной из уникальных особенностей устройства. Для обеспечения работы боковых экранов выделена отдельная батарея напряжением 14,4 В и емкостью 6700 мАч. Основная батарея имеет напряжение 10,8 В и емкость 6900 мАч, также имеется возможность подключения дополнительного аккумулятора емкостью 4700 мАч.

Графика и уровень защиты

Для повышения производительности ноутбук может быть оснащен не только встроенным иГПУ, но и дискретной графикой. Покупателям предлагается выбор из видеокарт NVIDIA RTX А500, RTX 3500 Ada или мощной RTX 5000 Ada. Для оперативной памяти предусмотрено два слота, а к базовому SSD объемом 256 GB можно добавить еще два дополнительных модуля памяти.

Возможности подключения устройства крайне широки: оно включает Тундерболт 4, два порта РДж45, два КОМ-порта, HDMI, ВГА, ЭкспрессКард 54 и несколько портов USB. Сетевые возможности представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а ГПС, 4Г ЛТЭ или 5Г предлагаются в качестве дополнительных опций.

Эта станция, предназначенная для экстремальных условий, полностью защищена по военным стандартам МИЛ-СТД-810Х и МИЛ-СТД-461Г и способна работать в широком диапазоне температур. Общий вес огромной конструкции, включающей все компоненты и три батареи, приближается к 10 кг. На данный момент компания не раскрыла стоимость этого уникального устройства.