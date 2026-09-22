12-летний блогер Покемон скончался после борьбы с раком

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12-летний блогер Покемон скончался после борьбы с раком

В США 12-летний Эйвери Гарсия, набравший большую аудиторию в социальных сетях благодаря контенту о Покемон, скончался после почти восьмилетней борьбы с раком.

В интернете Аверй те Поке Кид мальчик, известный под этим именем, ушел из жизни в пятницу, 18 сентября, в 19:00. Его родители, Кристиан Гарсия и Ребекка Роза-Валентин, сообщили печальную новость в социальных сетях.

По словам родителей, Эйвери недавно был переведен в хоспис. В раннем возрасте у него диагностировали редкую опухоль поджелудочной железы — панкреатобластому четвертой стадии.

Семья, проживающая в городе Эверетт, штат Вашингтон, надеялась провести с сыном еще несколько месяцев. Однако 18 сентября, когда его привезли в больницу на плановый осмотр, ситуация изменилась гораздо быстрее, чем ожидалось.

Семья сообщила, что последние воспоминания об Эйвери связаны с одним из его любимых мест в больнице — садом на крыше.

Диагноз «панкреатобластома» был поставлен Эйвери в 2019 году. Чтобы спасти ему жизнь, была проведена сложная операция. В результате хирургического вмешательства были удалены поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, двенадцатиперстная кишка, половина печени, часть желудка и несколько футов тонкой кишки.

После этого мальчику требовалась постоянная медицинская помощь. Ранее он уже дважды проходил лечение в хосписе.

12-летний блогер Покемон скончался после борьбы с раком

Несмотря на это, Эйвери получал огромное удовольствие от своего любимого хобби — коллекционирования карт Покемон и создания видео о них. За последний год он собрал большую аудиторию благодаря роликам, посвященным распаковке наборов Покемон и демонстрации своей коллекции.

Общее число его подписчиков в Instagram, YouTube, TikTok и Facebook превысило 600 тысяч.

Эйвери использовал свое увлечение и для помощи другим детям. Он приносил карты Покемон детям, находящимся на лечении в больнице, и делился ими.

В начале сентября Эйвери осуществил еще одну свою большую мечту, достигнув отметки в 100 тысяч подписчиков на YouTube.

Родители отметили, что боролись вместе с сыном почти восемь лет, и выразили желание побыть с близкими в этот тяжелый период после его ухода.

Они также поблагодарили подписчиков Эйвери в социальных сетях, отметив, что те приносили их ребенку огромную радость и поддержку.

Семья попросила уважать их частную жизнь в эти трудные дни. Они подчеркнули, что быть родителями Эйвери было одним из самых больших счастий и почестей в их жизни.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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